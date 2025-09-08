Lehečka na posledním letošním grandslamu nestačil ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze Carlose Alcaraze, jenž se po finálovém triumfu nad Jannikem Sinnerem vrátil poprvé od roku 2023 na pozici světové jedničky. Španěl je v čele žebříčku popáté v kariéře a zahájil na prvním místě celkově 37. týden.
Ital opustil trůn po nepřetržitých 65 týdnech, což je čtvrtá nejdelší série v historii po Rogeru Federerovi (237 týdnů), Jimmym Connorsovi (160) a Lleytonu Hewittovi (75).
Tenisové žebříčky
Lehečka díky debutovému průniku do Top 20 vystřídal na pozici české jedničky Jakuba Menšíka, který si pohoršil o jednu pozici na 17. příčku. Tomáš Macháč je dvaadvacátý.
První místo v žebříčku ženské dvouhry si vítězstvím na US Open pojistila Běloruska Aryna Sabalenková, její finálová soupeřka Amanda Anisimovová ze Spojených států je už čtvrtá na světě. Nejlepší Češkou je čtvrtfinalistka Karolína Muchová, jež těsně nenavázala na newyorská semifinále z minulých dvou let a klesla o dvě příčky na 15. pozici.