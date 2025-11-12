Tenisový Turnaj mistrů 2025 v Turíně: Program a kde sledovat zápasy

  8:07
Poslední velké tenisové souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začal v neděli 9. listopadu a končí o týden později, 16. listopadu. Jaký je program zápasů? Kde můžete atraktivní souboje sledovat?

Taylor Fritz zahrává míček na Turnaji mistrů. | foto: AP

Účastníci turnaje ve dvouhře:

  • Carlos Alcaraz (Španělsko)
  • Jannik Sinner (Itálie)
  • Lorenzo Musetti (Itálie) – náhradník za Novaka Djokoviče
  • Alexander Zverev (Německo)
  • Taylor Fritz (USA)
  • Ben Shelton (USA)
  • Alex de Minaur (Austrálie)
  • Felix Auger‑Aliassime (Kanada)
Zápasy ve skupináchDatum a čas
Carlos Alcaraz – Alex de Minaur9.11., 14:00
Alexander Zverev – Ben Shelton9.11., 20:30
Lorenzo Musetti – Taylor Fritz10.11., 14:00
Jannik Sinner – Auger‑Aliassime10.11., 20:30
Carlos Alcaraz – Taylor Fritz11.11., 14:00
Lorenzo Musetti – Alex de Minaur11.11., 20:30
Ben Shelton – Auger‑Aliassime12.11., 14:00
Jannik Sinner – Alexander Zverev12.11., 20:30

Dvojice pro turnaj ve čtyřhře:

  • Tim Cash / Lloyd Glasspool (USA / Velká Británie)
  • Marcelo Arévalo / Mate Pavić (Salvador / Chorvatsko)
  • Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Španělsko / Argentina)
  • Harri Heliövaara / Jack Patten (Finsko / Velká Británie)
  • Joe Salisbury / Neal Skupski (Velká Británie / Velká Británie)
  • Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Itálie / Itálie)
  • Kevin Krawietz / Tim Pütz (Německo / Německo)
  • Christopher Harrison / Cameron King (Austrálie / Austrálie)
Zápasy ve skupináchDatum a čas
Granollers/Zeballos – Krawietz/Pütz9. 11., 11:30
Bolelli, Vavassori - Glasspool, Cash 9. 11., 18:00
Arevalo/Pavic – Salisbury/Skupski10. 11., 11:30
Heliövaara/Patten – Ch. Harrison/E. King10. 11., 18:00
Bolelli, Vavassori - Granollers, Zeballos 11.11., 11:30
Krawietz/Pütz – Glasspool, Cash11.11., 18:00
Heliövaara/Patten – Salisbury/Skupski12.11., 11:30
Arevalo/Pavic – Ch. Harrison/E. King12.11., 18:00

Systém turnaje:

  • Systém je stejný pro dvouhru i čtyřhru.
  • Soupeři jsou rozděleni do dvou skupin, hrát bude každý s každým.
  • Do semifinále postoupí dva nejlepší hráči či dvojice z každé skupiny.
  • Hraje se na 2 vítězné sety, ve třetí rozhodující sadě hrají singlisté klasický tiebreak do 7 bodů, deblisté super tiebreak do 10 bodů.

O konečném pořadí ve skupině rozhoduje:

  • Největší počet vítězství v základní skupině.
  • Pokud dva hráčy mají stejný počet vítězství: rozhoduje vzájemný zápas.
  • Pokud jsou ve shodě tři nebo více hráčů: rozhoduje
      – počet sehraných zápasů (hráč, která jich odehrál méně, je vyřazen)
      – procento vyhraných setů
      – procento vyhraných her

- pokud ani to nerozhodne, přihlédne se k postavení v žebříčku ATP

Kde Turnaj mistrů 2025 v Turíně sledovat živě?

Přímé přenosy z Turnaje mistrů naladíte na stanici Premier Sport, která se specializuje na mužské turnaje.

Najdete ji u těchto poskytovatelů:

  • Oneplay
  • Magenta TV
  • TV Telly

Finanční odměny a body do žebříčku ATP

Celková dotace pro Turnaj mistrů je rekordních 15.500.000 $. Neporažený vítěz dvouhry získá 5.071.000 $ a 1 500 bodů do žebříčku.

FázeDvouhraČtyřhraBody
Neporažený šampion5.071.000959.3001500
Vítěz+ 2.367.000+ 356.800+ 500
Finalista+ 1.183.500+ 178.500+ 400
Výhra v ZS396.50096.600200
Za účast3 z. - 331.0003 z. - 134.200-
2 z. - 248.2502 z. - 100.650
1 z. - 165.5001 z. - 67.100
Náhradníci155.00051.700

* Částky jsou uvedeny v amerických dolarech.

Vítězové Turnaje mistrů v posledních letech:

RočníkVítěz dvouhryVítězové čtyřhry
2024Jannik SinnerKrawietz / Puetz
2023Novak DjokovičRam / Salisbury
2022Novak DjokovičRam / Salisbury
2021Alexander ZverevHerbert / Mahut
2020Daniil MedvedevKoolhof / Mektić
2019Stefanos TsitsipasHerbert / Mahut
2018Alexander ZverevSock / M. Bryan
2017Grigor DimitrovKontinen / Peers
2016Andy MurrayKontinen / Peers
2015Novak DjokovičRojer / Tecau


