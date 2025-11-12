Účastníci turnaje ve dvouhře:
- Carlos Alcaraz (Španělsko)
- Jannik Sinner (Itálie)
- Lorenzo Musetti (Itálie) – náhradník za Novaka Djokoviče
- Alexander Zverev (Německo)
- Taylor Fritz (USA)
- Ben Shelton (USA)
- Alex de Minaur (Austrálie)
- Felix Auger‑Aliassime (Kanada)
|Zápasy ve skupinách
|Datum a čas
|Carlos Alcaraz – Alex de Minaur
|9.11., 14:00
|Alexander Zverev – Ben Shelton
|9.11., 20:30
|Lorenzo Musetti – Taylor Fritz
|10.11., 14:00
|Jannik Sinner – Auger‑Aliassime
|10.11., 20:30
|Carlos Alcaraz – Taylor Fritz
|11.11., 14:00
|Lorenzo Musetti – Alex de Minaur
|11.11., 20:30
|Ben Shelton – Auger‑Aliassime
|12.11., 14:00
|Jannik Sinner – Alexander Zverev
|12.11., 20:30
Dvojice pro turnaj ve čtyřhře:
- Tim Cash / Lloyd Glasspool (USA / Velká Británie)
- Marcelo Arévalo / Mate Pavić (Salvador / Chorvatsko)
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Španělsko / Argentina)
- Harri Heliövaara / Jack Patten (Finsko / Velká Británie)
- Joe Salisbury / Neal Skupski (Velká Británie / Velká Británie)
- Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Itálie / Itálie)
- Kevin Krawietz / Tim Pütz (Německo / Německo)
- Christopher Harrison / Cameron King (Austrálie / Austrálie)
|Zápasy ve skupinách
|Datum a čas
|Granollers/Zeballos – Krawietz/Pütz
|9. 11., 11:30
|Bolelli, Vavassori - Glasspool, Cash
|9. 11., 18:00
|Arevalo/Pavic – Salisbury/Skupski
|10. 11., 11:30
|Heliövaara/Patten – Ch. Harrison/E. King
|10. 11., 18:00
|Bolelli, Vavassori - Granollers, Zeballos
|11.11., 11:30
|Krawietz/Pütz – Glasspool, Cash
|11.11., 18:00
|Heliövaara/Patten – Salisbury/Skupski
|12.11., 11:30
|Arevalo/Pavic – Ch. Harrison/E. King
|12.11., 18:00
Systém turnaje:
- Systém je stejný pro dvouhru i čtyřhru.
- Soupeři jsou rozděleni do dvou skupin, hrát bude každý s každým.
- Do semifinále postoupí dva nejlepší hráči či dvojice z každé skupiny.
- Hraje se na 2 vítězné sety, ve třetí rozhodující sadě hrají singlisté klasický tiebreak do 7 bodů, deblisté super tiebreak do 10 bodů.
O konečném pořadí ve skupině rozhoduje:
- Největší počet vítězství v základní skupině.
- Pokud dva hráčy mají stejný počet vítězství: rozhoduje vzájemný zápas.
- Pokud jsou ve shodě tři nebo více hráčů: rozhoduje
– počet sehraných zápasů (hráč, která jich odehrál méně, je vyřazen)
– procento vyhraných setů
– procento vyhraných her
- pokud ani to nerozhodne, přihlédne se k postavení v žebříčku ATP
Kde Turnaj mistrů 2025 v Turíně sledovat živě?
Přímé přenosy z Turnaje mistrů naladíte na stanici Premier Sport, která se specializuje na mužské turnaje.
Najdete ji u těchto poskytovatelů:
- Oneplay
- Magenta TV
- TV Telly
Finanční odměny a body do žebříčku ATP
Celková dotace pro Turnaj mistrů je rekordních 15.500.000 $. Neporažený vítěz dvouhry získá 5.071.000 $ a 1 500 bodů do žebříčku.
|Fáze
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Body
|Neporažený šampion
|5.071.000
|959.300
|1500
|Vítěz
|+ 2.367.000
|+ 356.800
|+ 500
|Finalista
|+ 1.183.500
|+ 178.500
|+ 400
|Výhra v ZS
|396.500
|96.600
|200
|Za účast
|3 z. - 331.000
|3 z. - 134.200
|-
|2 z. - 248.250
|2 z. - 100.650
|1 z. - 165.500
|1 z. - 67.100
|Náhradníci
|155.000
|51.700
* Částky jsou uvedeny v amerických dolarech.
Vítězové Turnaje mistrů v posledních letech:
|Ročník
|Vítěz dvouhry
|Vítězové čtyřhry
|2024
|Jannik Sinner
|Krawietz / Puetz
|2023
|Novak Djokovič
|Ram / Salisbury
|2022
|Novak Djokovič
|Ram / Salisbury
|2021
|Alexander Zverev
|Herbert / Mahut
|2020
|Daniil Medvedev
|Koolhof / Mektić
|2019
|Stefanos Tsitsipas
|Herbert / Mahut
|2018
|Alexander Zverev
|Sock / M. Bryan
|2017
|Grigor Dimitrov
|Kontinen / Peers
|2016
|Andy Murray
|Kontinen / Peers
|2015
|Novak Djokovič
|Rojer / Tecau