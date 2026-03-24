Lehečka v Miami porazil i Fritze a ve čtvrtfinále ho čeká španělský outsider

Postup do semifinále čtyřhry vybojovaly Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, vítězky předchozího turnaje v Indian Wells a nasazené dvojky porazily čínskou dvojici Sü I-fan, Sin-jü Ťiang 6:2, 6:2. Připsaly si osmé vítězství v řadě a utkají se s kanadsko-brazilskou dvojicí a turnajovými trojkami Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou.
V akci je z českých zástupců ještě Karolína Muchová, turnajová třináctka bojuje o postup do semifinále s nasazenou desítkou Kanaďankou Victorií Mbokovou.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka porazil Fritze podruhé za sebou a navázal proti němu na loňské vítězství z 2. kola Davisova poháru. Upravil bilanci vzájemných zápasů na 2:4. Pomohlo mu deset es, 37 vítězných míčů i pět odvrácených brejkbolů.
„Jsem moc rád, že jsem vyhrál tři zápasy za sebou a že ten třetí byl proti hráči, jako je Taylor. Je to tenista z první desítky a velmi zkušený hráč. Odehrál už spoustu takových zápasů, takže je to pro mě jen dobře,“ citoval Lehečku web ATP.
Český tenista, kterému v žebříčku patří 22. pozice, byl v utkání pod tlakem jako první. Ve čtvrtém gamu čelil čtyřem brejkbolům, všechny ale odvrátil a následně udeřil. Za stavu 2:2 proměnil při servisu Fritze čtvrtý brejkbol a výhodu dotáhl až do konce. Úvodní set zakončil po 44 minutách hry druhým využitým setbolem.
Ve druhé sadě se Fritz na podání zlepšil a nenabídl českému tenistovi jediný brejkbol. Lehečka jedinou hrozbu ztraceného servisu také za stavu 1:2 odvrátil a set dospěl do tiebreaku. V něm český tenista prohrával brzy 0:3, a přestože snížil na 3:4, zkrácenou hru nakonec ztratil 4:7.
Rozhodla třetí sada, v níž už byl Lehečka lepším hráčem. Ve čtvrtém gamu prolomil Fritzovo podání a následně utekl do vedení 4:1. Soupeři už nenabídl jediný brejkbol a utkání dotáhl na příjmu v osmé hře, Fritz proti jeho druhému mečbolu zahrál dvojchybu.
„Myslím, že hlavním cílem bylo zůstat agresivní. Ve druhém setu jsem od toho trochu ustoupil. Nakonec jsem ve třetí sadě cítil, že pokud chci porazit kluka jako Taylor, musím do toho jít a být agresivní. Musel jsem ukázat odvahu, že chci ty body vyhrát. A fungovalo to dobře,“ doplnil Lehečka.
Turnaj mužů a žen v Miami
tvrdý povrch
