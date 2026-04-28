Lehečka si v Madridu zahraje čtvrtfinále, Siniaková bude opět světovou jedničkou

  23:42aktualizováno  23:42
Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji Masters v Madridu do čtvrtfinále. Světovou devítku Itala Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3 a o zopakování předloňské semifinálové účasti si zahraje s Arthurem Filsem z Francie. V osmifinále naopak skončil Vít Kopřiva, který prohrál 5:7 a 0:6 s devatenáctiletým Španělem Rafaelem Jódarem.
Jiří Lehečka na turnaji v Madridu | foto: Profimedia.cz

Ve čtyřhře si semifinále zajistila Kateřina Siniaková a v novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.

Desetinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Siniaková s Američankou Taylor Towsendovou ve čtvrtfinále zdolaly 7:6 a 6:1 norsko-americkou dvojici Ulrikke Eikeriová, Quinn Gleasonová.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka přehrál stejně starého Musettiho ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí. Mladoboleslavský rodák loňskému semifinalistovi nabídl čtyři brejkboly, všechny ale odvrátil a sám ze čtyř možností tři využil. Duel ukončil za hodinu a čtvrt.

S Filsem se finalista letošního Masters v Miami utká popáté, bilanci spolu mají vyrovnanou 2:2. Z letošních dvou duelů vyhrál každý z nich jednou, na antuce se střetnou poprvé.

Osmadvacetiletý Kopřiva držel krok s Jódarem pouze do stavu 5:6 v prvním setu. Pak mu odešel servis a Španěl získal sedm gamů za sebou. Ve čtvrtfinále vyzve světovou jedničku Jannika Sinnera z Itálie.

O postup do čtvrtfinále v úterý v Madridu zabojuje ještě Jakub Menšík, kterého čeká druhý nasazený Alexander Zverev z Německa.

Už ve čtvrtfinále nečekaně skončila světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska. Šampionka turnaje z let 2021, 2023 a 2025 proti Hailey Baptisteové nevyužila šest mečbolů a s Američankou prohrála 6:2, 2:6 a 6:7.

Baptisteová do semifinále dvouhry na okruhu WTA postoupila teprve podruhé v kariéře, poprvé se jí to podařilo letos v únoru v Abú Zabí. O první finálovou účast si zahraje proti Miře Andrejevové z Ruska.

Turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 8,235 540 eur):
Dvouhra - 4. kolo
Lehečka (11-ČR) - Musetti (6-It.) 6:3, 6:3
Jódar (Šp.) - Kopřiva (ČR) 7:5, 6:0

Ženy (dotace 8,235 540 dolarů):
Čtyřhra - čtvrtfinále
Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Eikeriová, Gleasonová (Nor./USA) 7:6 (7:4), 6:1

