Lehečka si v Madridu zahraje čtvrtfinále, Siniaková bude opět světovou jedničkou

Ve čtyřhře si semifinále zajistila Kateřina Siniaková a v novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.
Desetinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Siniaková s Američankou Taylor Towsendovou ve čtvrtfinále zdolaly 7:6 a 6:1 norsko-americkou dvojici Ulrikke Eikeriová, Quinn Gleasonová.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka přehrál stejně starého Musettiho ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí. Mladoboleslavský rodák loňskému semifinalistovi nabídl čtyři brejkboly, všechny ale odvrátil a sám ze čtyř možností tři využil. Duel ukončil za hodinu a čtvrt.
S Filsem se finalista letošního Masters v Miami utká popáté, bilanci spolu mají vyrovnanou 2:2. Z letošních dvou duelů vyhrál každý z nich jednou, na antuce se střetnou poprvé.
Osmadvacetiletý Kopřiva držel krok s Jódarem pouze do stavu 5:6 v prvním setu. Pak mu odešel servis a Španěl získal sedm gamů za sebou. Ve čtvrtfinále vyzve světovou jedničku Jannika Sinnera z Itálie.
O postup do čtvrtfinále v úterý v Madridu zabojuje ještě Jakub Menšík, kterého čeká druhý nasazený Alexander Zverev z Německa.
Už ve čtvrtfinále nečekaně skončila světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska. Šampionka turnaje z let 2021, 2023 a 2025 proti Hailey Baptisteové nevyužila šest mečbolů a s Američankou prohrála 6:2, 2:6 a 6:7.
Baptisteová do semifinále dvouhry na okruhu WTA postoupila teprve podruhé v kariéře, poprvé se jí to podařilo letos v únoru v Abú Zabí. O první finálovou účast si zahraje proti Miře Andrejevové z Ruska.
