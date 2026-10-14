S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučily Nikola Bartůňková a Marie Bouzková. Bartůňková prohrála 6:7 a 3:6 s Jasmine Paoliniovou z Itálie, Bouzková podlehla 6:1, 1:6 a 1:6 Maje Chwaliňské z Polska.
Třicetiletá Muchová ztratila první set a ve druhém prohrávala 0:2, ale pak se nadechla k obratu. Tiebreak druhé sady ovládla 7:1 a uspěla i ve zkrácené hře rozhodujícího setu, tentokrát poměrem 7:4.
„Dneska jsem se necítila úplně stoprocentně, ale je potřeba také pochválit Caty, která byla jako zeď,“ řekla v rozhovoru na kurtu Muchová. „Do obou tiebreaků jsem vstoupila dobře a to bylo klíčové,“ dodala.
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O postup do čtvrtfinále si Muchová, která v této sezoně vyhrála všech deset dosavadních tiebreaků, zahraje se Šnajderovou. S dvaadvacetiletou Ruskou se zatím utkala jen jednou, loni v Ning-po s ní prohrála ve třech setech.
Bouzková nedala v prvním setu soupeřce šanci, pak ale kontrolu nad zápasem zcela převzala finalistka letošního Roland Garros. Ve druhé sadě osmadvacetiletá Češka přišla dvakrát o podání, ve třetí čtyřikrát a celkem předvedla 31 nevynucených chyb.
Dvacetiletá Bartůňková, která minulý týden v Pekingu došla do životního semifinále, začala zápas dobře a ujala se vedení 5:2. Paoliniová ale vyrovnala a první sadu poté získala poměrem 7:5 v tiebreaku.
Ve druhém setu Bartůňková hned v první hře přišla o podání a dvojnásobná grandslamová finalistka už výhodu udržela a dovedla duel k výhře. Paoliniová navázala na vítězství nad Sárou Bejlek v prvním kole.
Turnaj žen ve Wu-chanu
tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: