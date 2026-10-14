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Ve Wu-chanu pokračuje pouze Muchová, Bouzková a Bartůňková dohrály ve 2. kole

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  11:16aktualizováno  11:16
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Marie Bouzková dobíhá míček na turnaji v Pekingu. | foto: Reuters

Karolína Muchová ve Wu-chanu po obratu porazila 3:6, 7:6 a 7:6 americkou tenistku Caty McNallyovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Šnajderová z Ruska.

S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučily Nikola Bartůňková a Marie Bouzková. Bartůňková prohrála 6:7 a 3:6 s Jasmine Paoliniovou z Itálie, Bouzková podlehla 6:1, 1:6 a 1:6 Maje Chwaliňské z Polska.

Třicetiletá Muchová ztratila první set a ve druhém prohrávala 0:2, ale pak se nadechla k obratu. Tiebreak druhé sady ovládla 7:1 a uspěla i ve zkrácené hře rozhodujícího setu, tentokrát poměrem 7:4.

„Dneska jsem se necítila úplně stoprocentně, ale je potřeba také pochválit Caty, která byla jako zeď,“ řekla v rozhovoru na kurtu Muchová. „Do obou tiebreaků jsem vstoupila dobře a to bylo klíčové,“ dodala.

Kompletní tenisové výsledky dne

O postup do čtvrtfinále si Muchová, která v této sezoně vyhrála všech deset dosavadních tiebreaků, zahraje se Šnajderovou. S dvaadvacetiletou Ruskou se zatím utkala jen jednou, loni v Ning-po s ní prohrála ve třech setech.

Bouzková nedala v prvním setu soupeřce šanci, pak ale kontrolu nad zápasem zcela převzala finalistka letošního Roland Garros. Ve druhé sadě osmadvacetiletá Češka přišla dvakrát o podání, ve třetí čtyřikrát a celkem předvedla 31 nevynucených chyb.

Dvacetiletá Bartůňková, která minulý týden v Pekingu došla do životního semifinále, začala zápas dobře a ujala se vedení 5:2. Paoliniová ale vyrovnala a první sadu poté získala poměrem 7:5 v tiebreaku.

Ve druhém setu Bartůňková hned v první hře přišla o podání a dvojnásobná grandslamová finalistka už výhodu udržela a dovedla duel k výhře. Paoliniová navázala na vítězství nad Sárou Bejlek v prvním kole.

Turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Muchová (6-ČR) - McNallyová (USA) 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)
Paoliniová (15-It.) - Bartůňková (ČR) 7:6 (7:5), 6:3
Chwaliňská (16-Pol.) - Bouzková (ČR) 1:6, 6:1, 6:1

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