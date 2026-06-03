Tenista Macháč má trhlinu v noze. Rád by stihl travnatou sezonu a Wimbledon

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  15:21aktualizováno  15:21
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Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, jež ho trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnů nezahraje. Daviscupový reprezentant na instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu.
Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros.

Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros. | foto: Reuters

Tomáš Macháč posílá balonek přes síť ve druhém kole Roland Garros.
Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros.
Tomáš Macháč returnuje ve druhém kole Roland Garros.
Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros.
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Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezony s vrcholem ve Wimbledonu.

Macháč laboruje se zánětem paty už několik týdnů. Minulý týden v utkání 2. kola Roland Garros se proti Němci Alexandru Zverevovi nechal ošetřovat, utkání nakonec prohrál 4:6, 2:6, 2:6. Poté ještě zvládl po boku krajana Matěje Vocela jeden zápas čtyřhry, ale z dalšího průběhu turnaje musel odstoupit.

„Možná jste mě viděli s doktorem během utkání druhého kola proti Zverevovi na Roland Garros. Bohužel, mám trhlinu v levé noze a potřebuju pauzu,“ uvedl na instagramu Macháč, jenž měl podle médií příští týden startovat na travnatém turnaji ve Stuttgartu.

„Je to záležitost týdnů. Udělám všechno pro to, abych byl připraven na travnatou část sezony,“ řekl pětadvacetiletý olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře. Wimbledon letos startuje 29. června.

Třiačtyřicátý hráč světového žebříčku zároveň nezapomněl pogratulovat a fandit daviscupovému kolegovi Jakubu Menšíkovi. „Když už musím odpočívat na pohovce a koukat na tenis, posílám veškerou svou pozitivní energii Jakubu Menšíkovi. Nemůžu se dočkat, až uvidím jeho další pařížské výhry,“ napsal Macháč, na což mu aktuální semifinalista grandslamu odpověděl: „Brzy se uzdrav, Tomáši“.

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