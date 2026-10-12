Bouzková je ve Wu-chanu ve druhém kole. Bartůňková se dere žebříčkem vzhůru

Bouzková se na kurtu zdržela jen 44 minut. V první sadě sice jednou ztratila podání, sama ale servis soupeřce sebrala třikrát. Tausonová si poté nechala ošetřit lýtko, ale ve druhém setu zvládla odehrát už jen dvě hry.
Osmadvacetiletá Bouzková ve druhém kole nastoupí proti vítězce duelu mezi Majou Chwaliňskou z Polska a Majar Šarífovou z Egypta.
Dvacetiletá Bejlek na dvojnásobnou grandslamovou finalistku v prvním setu nestačila. Nabrala ztrátu 0:4 a poté jí nepomohly ani dva brejky. Ve druhé sadě dvacetiletá Češka neudržela vedení 3:1 a s Paoliniovou prohrála za hodinu a 42 minut.
Paoliniová může ve druhém kole narazit na Nikolu Bartůňkovou. Semifinalistka předchozího turnaje v Pekingu v prvním kole nastoupí proti Lilli Taggerové z Rakouska.
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu
Tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Bartůňková už je devětadvacátá
Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o pět míst a posunula se na životní 29. příčku.
Bartůňková v sobotu v boji o finále nestačila na Mirru Andrejevovou z Ruska. Nové světové trojce podlehla dvakrát 2:6 a do premiérového finále nepostoupila. Jejím dosavadním maximem v pořadí WTA byla 34. příčka z letošního srpna.
Bartůňková v Pekingu mimo jiné vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska nebo Karolínu Muchovou, která si však i přesto v žebříčku polepšila o jednu příčku na sedmou pozici a je českou jedničkou.
Úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se kvůli zranění lýtka odhlásila z turnaje ve Wu-chanu, klesla z šestého místa na osmé. Pořadí vede Jelena Rybakinová z Kazachstánu, ve čtyřhře je světovou jedničkou nadále Kateřina Siniaková.
Lehečkův boj se smutným koncem
Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Jódarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6:4, 6:7 a 4:6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, jenž podlehl 2:6 a 3:6 šestému hráči světa Daniilu Medveděvovi z Ruska.
Nečekaně ve třetím kole skončil také třetí hráč světa Carlos Alcaraz ze Španělska. Vítěz sedmi grandslamů prohrál 5:7 a 6:7 se Zizouem Bergsem z Belgie. Alcarazovo vyřazení navíc znamená, že Němec Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou.
Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, bez větších potíží získal první set. Druhá sada byla vyrovnaná až do tie-breaku, v němž čtyřiadvacetiletý daviscupový reprezentant prohrál 2:7.
V rozhodujícím setu měl Lehečka za stavu 1:0 tři brejkboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4:4 a dvacetiletý Jódar hned v další hře utkání ukončil. Českého soupeře porazil i ve druhém vzájemném utkání.
Čtyřiadvacetiletý Svrčina na bývalou světovou jedničku Medveděva nestačil. Sice odvrátil tři mečboly, ale nakonec s vítězem turnaje z roku 2019 a šampionem US Open z roku 2021 prohrál za hodinu a patnáct minut.
V Šanghaji už z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menšík, kterého v úterý v osmifinále čeká Arthur Géa z Francie.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji
Tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - 3. kolo:
Čtyřhra - 2. kolo: