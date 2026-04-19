Tenis ONLINE: Nabité finále ve Stuttgartu, Muchová bojuje s Rybakinovou

  13:04aktualizováno  13:04
Karolína Muchová usiluje o třetí titul v kariéře, ve finále ve Stuttgartu soupeří se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou. S tenistkou z Kazachstánu má pozitivní vzájemnou bilanci 2:1, na turnaji čelí už třetí protivnici z elitní desítky žebříčku v řadě. Utkání sledujeme od 13.00 v podrobné reportáži.

Karolína Muchová v semifinále turnaje ve Stuttgartu | foto: Reuters

Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce hraje na WTA Tour osmé finále a po triumfech v Soulu 2019 a letos v únoru na „tisícovce“ v Dauhá útočí na třetí titul. Vítězstvím ve Stuttgartu by napodobila Karolínu Plíškovou a Petru Kvitovou, jež v tamní hale vyhrály v letech 2018, respektive 2019.

Ve čtvrtfinále si poradila se světovou trojkou Coco Gauffovou, kterou porazila po šesti předchozích neúspěších, v sobotním semifinále rovněž poměrem 2:1 přetlačila sedmičku žebříčku Elinu Svitolinovou.

Bez ohledu na výsledek finále si Muchová v pondělním vydání globálního rankingu polepší ze dvanáctého na jedenácté místo.

S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Rybakinovou se střetává počtvrté a má s ní pozitivní bilanci 2:1, naposledy ji zdolala letos v lednu ve třech setech. Ale na antuce se potkávají poprvé.

Vítězka získá finanční odměnu ve výši 161 000 eur (3,9 milionu korun) a také sportovní vůz Porsche od hlavního sponzora turnaje.

