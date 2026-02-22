ONLINE. Teplice - Olomouc, za hosty hrají Janošek i Sejk, chybí Šturm i Kliment

Fotbalisté Olomouce se po čtvrtečním úvodním utkání v prvním kole play off Evropské ligy proti Lausanne představí v Teplicích. Jde o utkání dvou týmů ze středu tabulky, duel můžete od 15.30 sledovat v online reportáži.

Brankář Olomouce Jan Koutný v ostrém souboji zboural spoluhráče Jakuba Pokorného i Jana Knapíka. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Zatímco Teplice by postavení do desátého místa po základní části nepohrdly, Olomouc myslí na elitní šestku. Rozdíl mezi oběma týmy je pět bodů.

Olomouc v týdnu v úvodním utkání play off Konferenční ligy remizovala s Lausanne 1:1, předvedla dobrý výkon, měla spoustu šancí.

Ale v lize z posledních sedmi zápasů zapsala jen jediné vítězství a to v prvním jarním kole proti Hradci Králové. To je na její ambice hodně málo.

Trenér Janotka protočil sestavu, hrají Janošek, Sejk či Jásir.

Chance Liga 2025/2026
22. 2. 2026 15:30
Teplice : Olomouc 0 : 0
()
Sestavy:
M. Trmal - J. Švanda, J. Jakubko, D. Halinský, D. Večerka - M. Bílek, P. Kodeš, M. Radosta - T. Zlatohlávek, M. Kozák, B. Nyarko
Sestavy:
J. Koutný - A. Sylla, J. Elbel, J. Sláma, F. Slavíček - J. Jezierski, D. Janošek, A. Ghali, P. Baráth - V. Sejk, M. Jásir Núr
Náhradníci:
M. Riznič, E. Fully, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, K. Lichtenberg, L. Krejčí, M. Pulkrab, D. Mareček, R. Jukl
Náhradníci:
D. Grgic, Š. Jalovičor, M. Mikulenka, M. Malý, M. Hadaš, M. Hruška, A. Růsek, J. Spáčil, M. Beran, D. Drábek, F. Krivak
