Vítězný návrat po dvou letech. Martincová prošla v Ostravě prvním kolem

Autor: ,
  23:33aktualizováno  23:33
Tereza Martincová prožila na turnaji v Ostravě vítězný návrat na WTA Tour, v 1. kole porazila papírovou favoritku Dalmu Gálfiovou z Maďarska 2:6, 6:3, 7:5. Jednatřicetiletá pražská rodačka hrála po problémech s kolenem první zápas hlavní soutěže elitní tour po dvou letech a zaznamenala premiérové vítězství od turnaje v Praze v létě roku 2023.
Fotogalerie2

Tereza Martincová se povzbuzuje v zápase prvního kola na turnaji v Ostravě. | foto: O?ana JaroslavČTK

Druhý česko-maďarský duel postupem domácí hráčky neskončil. Darja Viďmanová, jež v lednu prošla do finálového kola kvalifikace Australian Open, podlehla 5:7, 3:6 Panně Udvardyové. V pavouku dvouhry je ještě dalších šest Češek.

Martincová hraje v Ostravě díky volné kartě kartě od pořadatelů, po vleklých potížích s kolenem jí aktuálně patří až 469. místo žebříčku.

V prvním utkání hlavní soutěže turnaje WTA Tour od turnaje v Austinu na konci února roku 2024 se Martincová s 91. hráčkou světa Gálfiovou přetahovala přes dvě hodiny. Za stavu 4:5 bývalá světová čtyřicítka dokonce odvrátila mečbol.

Turnaj v Ostravě se koná po třech a půl letech, dosud poslední třetí ročník v říjnu 2022 vyhrála Barbora Krejčíková.

Turnaj žen v Ostravě

tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů:

Dvouhra - 1. kolo:
Martincová (ČR) - Gálfiová (Maď.) 2:6, 6:3, 7:5
Udvardyová (8-Maď.) - Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3

Čtyřhra - 1. kolo:
Havlíčková, Šalková (ČR) - Ninomijaová, Appletonová (3-Jap./Brit.) 7:6 (8:6), 6:4
Valdmannová, Paštiková (ČR) - Sutjiadiová, Olmosová (1-Indon./Mex.) 6:4, 2:6, 10:1.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.