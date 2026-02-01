Vítězný návrat po dvou letech. Martincová prošla v Ostravě prvním kolem

Druhý česko-maďarský duel postupem domácí hráčky neskončil. Darja Viďmanová, jež v lednu prošla do finálového kola kvalifikace Australian Open, podlehla 5:7, 3:6 Panně Udvardyové. V pavouku dvouhry je ještě dalších šest Češek.
Martincová hraje v Ostravě díky volné kartě kartě od pořadatelů, po vleklých potížích s kolenem jí aktuálně patří až 469. místo žebříčku.
V prvním utkání hlavní soutěže turnaje WTA Tour od turnaje v Austinu na konci února roku 2024 se Martincová s 91. hráčkou světa Gálfiovou přetahovala přes dvě hodiny. Za stavu 4:5 bývalá světová čtyřicítka dokonce odvrátila mečbol.
Turnaj v Ostravě se koná po třech a půl letech, dosud poslední třetí ročník v říjnu 2022 vyhrála Barbora Krejčíková.
Turnaj žen v Ostravě
tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů:
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: