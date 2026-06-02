|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
2. června 2026 21:55
Podruhé v kariéře převzala ocenění za triumf v české anketě Biatlonista roku. Tereza Voborníková, bronzová medailistka z letošní olympiády, zažila pohádkovou sezonu. A v pondělí večer přišla i pohádková tečka, při slavnostním galavečeru v Národním domě na Vinohradech zazářila v krásných dlouhých bílých šatech se zlatými motivy. Jako princezna. Nebo tedy spíš královna českého biatlonu. Podívat se můžete v naší fotogalerii.