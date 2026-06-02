Královna českého biatlonu. Jak Voborníková zazářila v pohádkových bílých šatech

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  21:55
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Podruhé v kariéře převzala ocenění za triumf v české anketě Biatlonista roku. Tereza Voborníková, bronzová medailistka z letošní olympiády, zažila pohádkovou sezonu. A v pondělí večer přišla i pohádková tečka, při slavnostním galavečeru v Národním domě na Vinohradech zazářila v krásných dlouhých bílých šatech se zlatými motivy. Jako princezna. Nebo tedy spíš královna českého biatlonu. Podívat se můžete v naší fotogalerii.
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