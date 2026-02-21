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Podruhé v kariéře převzala ocenění za triumf v české anketě Biatlonista roku. Tereza Voborníková, bronzová medailistka z letošní olympiády, zažila pohádkovou sezonu. A v pondělí večer přišla i pohádková tečka, při slavnostním galavečeru v Národním domě na Vinohradech zazářila v krásných dlouhých bílých šatech se zlatými motivy. Jako princezna. Nebo tedy spíš královna českého biatlonu. Podívat se můžete v naší fotogalerii.
Autor: ČTK
Tereza Voborníková pózuje s cenou pro nejlepší českou biatlonistku.
Autor: Jaroslav Svoboda
Tereza Voborníková na Galavečeru biatlonu
Autor: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Voborníková v anketě Biatlonista roku triumfovala hlavně díky medaili z olympijských her.
Autor: Jaroslav Svoboda
Tereza Voborníková ovládla anketu Biatlonista roku 2026.
Autor: Jaroslav Svoboda
Tereza Voborníková je královnou českého biatlonu pro rok 2026.
Autor: Jaroslav Svoboda
Tereza Voborníková na Galavečeru biatlonu
Autor: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Tereza Voborníková se podruhé v kariéře stala Biatlonistou roku
Autor: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Tereza Voborníková přebírá cenu za vítězství v anketě čtenářů iDNES.cz
Autor: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Tereza Voborníková a Mikuláš Karlík na vyhlášení Biatlonisty roku.
Autor: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod s hromadným startem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod s hromadným startem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod s hromadným startem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod s hromadným startem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Tereza Voborníková nešetřila nadšením ze své těžce vydřené bronzové medaile (21. února 2026)
Autor: Tomáš Macek, MAFRA
Biatlonistka Tereza Voborníková s bronzovou olympijskou medailí za závod s hromadným startem.
Autor: AP
Nejlepší biatlonistky hromadného závodu si dělají selfie: zleva stříbrná Julia Simonová, zlatá Océane Michelonová a bronzová Tereza Voborníková.
Autor: Andrew Medichini, AP
Stříbrná Julia Simonová, uprostřed zlatá Oceane Michelonová a bronzová medailistka Tereza Voborníková. (21. února 2026)
Autor: Andrew Medichini, AP
Nejlepší biatlonistky hromadného závodu: zleva stříbrná Julia Simonová, zlatá Océane Michelonová a bronzová Tereza Voborníková.
Autor: Andrew Medichini, AP
Tereza Voborníková se svou bronzovou medailí ze závodu s hromadným startem. (21. února 2026)
Autor: Andrew Medichini, AP