Zlatá dvojtečka pro Česko. Novák i Kneblová jsou mistry Evropy v kayakcrossu

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree mělo v českém podání zlatou dvojtečku. Kayakcross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil čtvrtý. Česká výprava v Itálii získala sedm medailí, z toho pět v individuálních závodech.
Mistryně světa na kánoi Kneblová se ve finále plném ostrých soubojů prosadila na první místo před Britku Mallory Franklinovou a Polku Klaudii Zwoliňskou. Po bronzu z kategorie C1 získala v Ivree druhou medaili.
Novák se v boji o medaile dostal do čela po úvodní protivodné brance a suverénně si dojel pro zlato. Vylepšil bronz, který má z loňského mistrovství světa.
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Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie)
Kayakcross
MUŽI
Časovka: 1. De Gennaro (It.) 43,29, 2. Madore (Fr.) -0,12, 3. Ochoa (Šp.) -0,61, 4. Novák -0,82, ...7. Krejčí -1,49, 27. Bárta -3,40, 33. V. Heger (všichni ČR) -4,06.
Kayakcross: 1. Novák, 2. Madore, 3., Triomphe (oba Fr.), 4. Krejčí, ...21. Bárta (oba ČR) vyřazen v 1. kole.
ŽENY
Časovka: 1. Woodsová (Brit.) 48,02, 2. Zwoliňská (Pol.) -0,64, 3. Pistoniová (It.) -0,74, ...12. Beková -2,58, 16. Samková -2,86, 17. T. Kneblová (všechny ČR) -3,15.
Kayakcross: 1. Kneblová, 2. Franklinová (Brit.), 3. Zwoliňská (Pol.), ...6. Beková - vyřazena v semifinále, 17. Samková (obě ČR) - vyřazena v 1. kole.