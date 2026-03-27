Woods opět boural, podle policie pod vlivem. Legendární golfista byl zatčen

  22:42
Slavný golfista Tiger Woods měl na Floridě dopravní nehodu, při níž vrazil do jiného auta a převrátil svůj vůz. Na místě havárie ho policie zatkla kvůli podezření z řízení pod vlivem. Úřad šerifa okresu Martin na tiskové konferenci oznámil, že padesátiletá golfová legenda neutrpěla zranění.
Woodsovo převrácené SUV, za ním je na místě nehody samotný golfista. | foto: AP

Tiger Woods měl autonehodu i v roce 2021, tehdy si zpřelámal nohu a zdemoloval...
Woodsovo vozidlo po nehodě v roce 2021.
Nehoda se stala krátce po druhé hodině odpolední místního času nedaleko od Woodsova bydliště v obci Jupiter Island. Své SUV obrátil golfista na bok na straně řidiče. Úřady uvedly, že vykazoval známky snížené schopnosti k řízení.

Woods byl účastníkem nehody potřetí. V roce 2021 sjel se svým vozem ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku. Později vítěz 15 golfových majorů řekl, že mu hrozila amputace.

V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.

Bývalá světová jednička se aktuálně snaží vrátit ke golfu. Loni v březnu si Woods přetrhl achilovku a v září se podrobil už sedmé operaci zad, s nimiž má dlouhodobé problémy. Oficiální turnaj hrál naposledy v roce 2024, kdy se představil na British Open. Spekulovalo se o tom, že uvažuje o comebacku na dubnovém Masters.

