Woods opět boural, podle policie pod vlivem. Legendární golfista byl zatčen

Nehoda se stala krátce po druhé hodině odpolední místního času nedaleko od Woodsova bydliště v obci Jupiter Island. Své SUV obrátil golfista na bok na straně řidiče. Úřady uvedly, že vykazoval známky snížené schopnosti k řízení.
Woods byl účastníkem nehody potřetí. V roce 2021 sjel se svým vozem ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku. Později vítěz 15 golfových majorů řekl, že mu hrozila amputace.
V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.
Bývalá světová jednička se aktuálně snaží vrátit ke golfu. Loni v březnu si Woods přetrhl achilovku a v září se podrobil už sedmé operaci zad, s nimiž má dlouhodobé problémy. Oficiální turnaj hrál naposledy v roce 2024, kdy se představil na British Open. Spekulovalo se o tom, že uvažuje o comebacku na dubnovém Masters.