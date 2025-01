Pět nováčků, volno pro užší jádro. Rulík nominoval na Švédské hry i Reichela

„Mezi útočníky se nám jeví dobře hráči z extraligy do pětadvaceti let, i jim jsme chtěli dát šanci, aby se ukázali na mezinárodním poli. Máme i některé starší kluky. V útoku jsme si chtěli udělat takový širší základ směrem k mistrovství světa. Během play off může dojít ke zranění, proto chceme mít širší obzor, koho do kempu pozvat,“ přiblížil důvody Rulík.

Ten tak potvrdil dřívější slova o tom, že chce vyzkoušet i hráče mimo nejsilnější jádro.

„Musíme si uvědomit, že mistrovství hráčům zkrátí dobu na regeneraci na další sezonu. Příprava začíná v srpnu, končí v květnu, jde o neskutečný zápřah, hráč potřebuje trochu vydechnout. Teď přišla chvíle, kdy těmto hráčům můžeme dát prostor k odpočinku. Chceme předejít zraněním z únavy, zároveň můžeme dát přednost i dalším jménům,“ popsal devětapadesátiletý kouč.

Hned čtyři z nováčků jsou z domácí soutěže. Z Českých Budějovic obdrželi poprvé pozvánku obránce Cibulka a útočník Přikryl, jede také kladenský forvard Filip a z Litvínova se k národnímu týmu připojuje další útočník Koblasa.

„V Litvínově mu to neskutečně sedlo, podává konstantní výkony. A hlavně je to střelec, který je také dobrý na přesilovky,“ vysvětlil Rulík.

Jediný debutant Reichel působí v zahraničí, a to konkrétně v Německu, kde obléká dres Mannheimu.

„Měl jsem to připravené dříve, ale poprosil mě jeho trenér, abychom ho vzali na první nebo třetí turnaj. Je to univerzál, může hrát kdekoliv. V Mannheimu patří k lídrům, je i v dobrém věku,“ ocenil Rulík.

Do jeho sedmadvacetičlenného kádru se dostal jediný zástupce zlatého týmu z loňského mistrovství světa v Praze – obránce Libor Hájek z Pardubic.

Národní tým nastoupí nejprve ve čtvrtek 6. února proti domácímu týmu, o dva dny později vyzve Finsko. Třetí turnaj sezony zakončí reprezentace v neděli 9. února proti Švýcarsku.

Češi během letošní Euro Hockey Tour vyhráli pět utkání ze šesti. Na finské Karjale skončili druzí za domácím výběrem, Švýcarské hry pak opanovali bez ztráty jediného bodu.