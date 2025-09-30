Muchová prohrála bitvu s Anisimovovou, Alcaraz slaví svůj osmý letošní titul

Karolína Muchová loňskou finálovou účast na tenisovém turnaji v Pekingu neobhájí. V osmifinále devětadvacetiletá olomoucká rodačka podlehla 6:1, 2:6, 4:6 světové čtyřce Amandě Anisimovové. Španěl Carlos Alcaraz získal v Tokiu osmý letošní a celkově 24. titul. První hráč světového žebříčku při premiérovém startu v japonské metropoli zdolal ve finále Američana Taylora Fritze 6:4, 6:4 a oplatil mu nedávnou porážku z Laver Cupu.
Příští soupeřkou Anisimovové po výhře nad Muchovou může být Marie Bouzková, která hraje v navazujícím duelu 4. kola s Italkou Jasmine Paoliniovou.

Po jednoznačných dvou setech vyvrcholil duel Muchové s Anisimovovou vyrovnanou třetí sadou, v níž si soupeřky držely podání až do stavu 4:4.

V devátém gamu ale letošní dvojnásobná grandslamová finalistka prolomila díky skvělým returnům podání české tenistky a poté zápas dopodávala. Při prvním mečbolu Muchová zahrála příliš dlouhý forhend.

Alcaraz vyhrál, v Šanghaji se nepředstaví

Po finálovém úspěchu se Alcaraz ze zdravotních důvodů odhlásil z navazujícího turnaje Masters v Šanghaji.

Dvaadvacetiletý Španěl získal v tokijském finálovém duelu dvou nejvýše nasazených hráčů vyrovnanou první sadu díky brejku v deváté hře za 48 minut.

V pauze mezi sety si Fritz nechal ošetřit levé stehno a rozjetého Alcaraze už nezastavil, přestože od stavu 1:5 dokázal koncovku ještě zdramatizovat. Uhrál tři gamy v řadě, favorizovaný Španěl ale na závěr i díky opakovaným kraťasům triumfoval a proměnil první mečbol. V pátém vzájemném utkání zvítězil počtvrté.

Alcaraz měl být nejvýše nasazeným hráčem turnaje v Šanghaji, jenž začne ve středu, ale v největším čínském městě nakonec startovat nebude.

„Mám fyzické potíže a po diskuzích s týmem jsme se shodli, že nejlepší bude odpočinout si a vyléčit se,“ uvedl na instagramu Alcaraz, jenž si v prvním utkání v Tokiu podvrtnul levý kotník.

