Urážlivé gesto, červená karta, potvrdila komise rozhodčích verdikt k Chorému

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Pokud se slávistický útočník k jednání do sídla Ligové fotbalové asociace (LFA) v pražské Libni dostaví, komise si jeho pohled vyslechne. Ale určitě nemůže počítat s její shovívavostí.
Byla to jeho čtvrtá červená karta za posledních čtrnáct měsíců. Jen na jaře se v zasedací místnosti osmého patra budovy Dock One řešily Chorého prohřešky dvakrát.
Za dubnové vyloučení proti Plzni mu komise úmyslné plivnutí nedokázala a Chorý odešel s nejnižším možným trestem - měl zastavenou činnost na jedno utkání.
Za úder loktem do hlavy sparťana Asgera Sörensena, což sudí Rouček popsal jako surovou hru, nesměl hrát šest utkání.
Tentokrát bude komise postupovat podle paragrafu 45 disciplinárního řádu, což je „pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“.
Chorému může disciplinárka zastavit činnost minimálně na dva a maximálně na šest utkání.
Jedenatřicetiletý útočník délku trestu ani řešit nemusí vzhledem k tomu, že trenér Jindřich Trpišovský v pondělí na tiskové konferenci v Istanbulu před duelem Ligy mistrů proti Fenerbahce oznámil, že Chorý za Slavii už nenastoupí. „Víc se bude řešit po návratu do Prahy,“ poznamenal Trpišovský.
Přestoupit může nejdřív v lednu, do té doby odehraje Slavia na domácí scéně sedm utkání v lize a osmifinále poháru. Smlouva mu vyprší příští rok v červnu, novou nedostane.
„Tomáš sice chtěl setrvat v Čechách, ale je možné, že to dnes přehodnotíme a budeme hledat zahraniční angažmá,“ nechal se slyšet jeho agent David Nehoda.
11. kolo Chance ligy pohledem komise rozhodčích
Komise rozhodčích u vybraných sporných momentů potvrdila správnost verdiktů rozhodčích, případně videoasistentů, což už v pondělí v pořadu Odpískáno vysvětlili experti iDNES.cz Pavel Královec a Pavel Mareš.
Jednalo se o odvolaný gól Liberce v Olomouci po faulu Masopusta na domácího brankáře Koutného a neuznaný gól Baníku proti Spartě kvůli ofsajdu Škrkoně.
„Útočící hráč, který se nachází v ofsajdové pozici, brání brankáři ve výhledu, a tím ovlivňuje jeho schopnost zasáhnout proti střele a zabránit brance. Jedná se o správné rozhodnutí,“ oznámila komise s tím, že při posuzování situace se zohledňuje vzdálenost hráče od brankáře, trajektorie míče, možnost brankáře vidět míč a pohyb nohy hráče, který se pokouší míčem zahrát.
Naopak potvrdila, že sudí Černý v utkání v Ostravě chyboval, když za zákrok na Kubalu neudělil sparťanu Hoeverovi druhou žlutou kartu a tím pádem ho nevyloučil. „Hráč došlápne na nohu soupeře bezohledným způsobem, to je žlutá karta.“