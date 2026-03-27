Cibulka podepsal v NHL, Edmonton dal obránci Budějovic nováčkovský kontrakt

  19:28aktualizováno  19:28
Hokejový obránce Tomáš Cibulka podepsal v zámořské NHL dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Smlouva s nedraftovaným držitelem bronzu z juniorského mistrovství světa, který odehrál poslední dvě sezony v dresu extraligových Českých Budějovic, začne platit od příští sezony 2026/27. Klub o dohodě s jednadvacetiletým reprezentantem informoval na webu.

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice. | foto: Profimedia.cz

Českobudějovický rodák Cibulka už za oceánem působil v letech 2021 až 2024, kdy hrál juniorskou QMJHL. Po návratu domů se stal pevnou součástí obrany Motoru.

V této sezoně, která pro Jihočechy skončila vyřazením v předkole play off s Kometou Brno, odehrál dohromady 51 zápasů a připsal si 25 bodů za osm branek a 17 asistencí. Celkem má v extralize na kontě 103 startů a 52 bodů (14+38).

V reprezentačním dresu byl Cibulka předloni součástí bronzového týmu juniorů. Zkušenosti už sbírá i v A-týmu, za který odehrál devět utkání a zaznamenal dvě asistence.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

