Pětadvacetiletý fotbalista zatím zůstává v kádru, který v sobotu dopoledne odletěl do Turecka na soustředění a zkusí zabojovat o místo v sestavě.
„Všechny zajímalo, jak ho tým přijme a první dojem je rozhodně pozitivní. Dočkal se běžného až vřelého přivítání a na pátečním tréninku působil, že je plný energie a odhodlaný makat naplno,“ píše německý deník Bild.
„Každý si zaslouží druhou šanci,“ řekl na jeho adresu kouč Eugen Polanski, jenž předtím působil u mládežnických výběrů.
Když Čvančara do Německa přišel v létě 2023, áčko tehdy vedl Gerardo Seoane, který skončil loni v září po mizerném vstupu do nové sezony. V listopadu pak na jeho místo nastoupil Polanski.
„Řekl jsem Tomášovi, že o něm mám vysoké mínění. Myslím, že je to opravdu kvalitní hráč. Už jako trenér mládeže jsem o něm často slýchal,“ přidal polský kouč a jmenovec slavného filmového režiséra.
Čvančara před dvěma a půl lety přestoupil ze Sparty za zhruba 300 milionů korun a v Německu se uvedl výtečně. Střelecky se mu dařilo už v přípravě, pak se dvakrát trefil v poháru a následně v prvním ligovém kole pomohl dvěma góly k remíze v bláznivém zápase proti Augsburgu – na konečných 4:4 srovnával z penalty v sedmé nastavené minutě.
Jenže na tohle představení už nedokázal navázat, střelecky se trápil, navíc prodělal zranění kotníku, a postupně vypadl ze sestavy.
Když si v jednu chvíli postěžoval, že tolik nehraje, ostatní hráči dokonce naklusali za vedením s tím, že si nepřejí, aby byl v nominaci.
„Byl jsem první, kdo přišel v zimě za vedením, protože jsem cítil, že vzájemně nenaplňujeme naše očekávání. Požádal jsem o hostování, abych se mohl dostat zpět do formy. Nevyhověli mi a dali mi sliby, které ale nedodrželi,“ přispěchal český útočník s vysvětlením.
To bylo loni na jaře.
V létě se dočkal odchodu do tureckého Antalyasporu, kde však také paběrkoval a posléze upadl v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu.
A tak je teď zpátky v Gladbachu, kde má smlouvu do roku 2028.
„Nechci dávat příliš velkou váhu tomu, co se stalo v minulosti. Spíš mě zajímá, jak na mě a na celý tým bude působit teď,“ uzavřel Polanski.
Německá liga startuje příští víkend a dvanáctý Mönchengladbach doma vyzve Augsburg.
Bude u toho Čvančara? Dokáže se ještě v Německu chytit?