Liberec prodloužil smlouvu s Galvasem. Jednoznačná priorita, zní z klubu

Autor: ,
  17:07aktualizováno  17:07
Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal novou smlouvu v extraligovém Liberci. Dvacetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů má nyní kontrakt s Bílými Tygry do května 2028. Severočeši o tom informovali v tiskové zprávě.
Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy. | foto: ČTK

Tomáš Galvas i v útlém věku platí za oporu Liberce.
Tomáš Galvas rozehrává v utkání proti Vítkovicím.
Tomáš Galvas táhne produktivitu Liberce.
Liberecký Tomáš Galvas v utkání s Kometou.
12 fotografií

„Prodloužit Tomášův kontrakt pro nás bylo jednoznačnou prioritou. Chtěl bych poděkovat jak jemu, tak i agentuře, která ho zastupuje, za důvěru v náš klub, díky které jsme dokázali najít společnou cestu,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.

Galvas přišel do Liberce v září 2023 z Olomouce a už v 17 letech si vybojoval místo v extraligovém kádru. V nejvyšší seniorské soutěži debutoval již v předešlé sezoně v dresu Hanáků.

„Tomáš je naprosto unikátní hráč, který však zdaleka není na svém vrcholu. Má ještě velký prostor pro zlepšení jak na ledě, tak i mimo něj. Jsme přesvědčeni, že u nás bude nadále rozvíjet svůj obrovský potenciál tak, aby si splnil svůj sen a probojoval se do NHL,“ řekl Birner.

Galvas, jenž byl letos zařazen do All star týmu MS juniorů, na kterém Česku pomohl k zisku stříbrné medaile, měl před nedělním extraligovým kolem na svém kontě 30 zápasů s bilancí osmi branek a 15 asistencí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.