Liberec prodloužil smlouvu s Galvasem. Jednoznačná priorita, zní z klubu

„Prodloužit Tomášův kontrakt pro nás bylo jednoznačnou prioritou. Chtěl bych poděkovat jak jemu, tak i agentuře, která ho zastupuje, za důvěru v náš klub, díky které jsme dokázali najít společnou cestu,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.
Galvas přišel do Liberce v září 2023 z Olomouce a už v 17 letech si vybojoval místo v extraligovém kádru. V nejvyšší seniorské soutěži debutoval již v předešlé sezoně v dresu Hanáků.
„Tomáš je naprosto unikátní hráč, který však zdaleka není na svém vrcholu. Má ještě velký prostor pro zlepšení jak na ledě, tak i mimo něj. Jsme přesvědčeni, že u nás bude nadále rozvíjet svůj obrovský potenciál tak, aby si splnil svůj sen a probojoval se do NHL,“ řekl Birner.
Galvas, jenž byl letos zařazen do All star týmu MS juniorů, na kterém Česku pomohl k zisku stříbrné medaile, měl před nedělním extraligovým kolem na svém kontě 30 zápasů s bilancí osmi branek a 15 asistencí.