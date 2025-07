ZÁKROK ROKU?!

Tomáš Grigar – 42 let, dámy a pánové!

Zády k míči a přesto vychytal střelu do odkryté branky!

Mrkněte na jeho parádní zákrok!



SAVE OF THE YEAR?!

Tomáš Grigar – 42 years old, ladies and gentlemen!

Back to the ball and still saved a shot headed straight for the open net!

Watch this unbelievable stop!



