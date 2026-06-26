Další sbohem. Reprezentační kariéru ukončil slávistický stoper Holeš

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  16:17
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Mexický útočník Julian Quiňonés zpracovává balon před obráncem Tomášem Holešem.

Mexický útočník Julian Quiňonés zpracovává balon před obráncem Tomášem Holešem. | foto: Reuters

Reprezentační stoper Tomáš Holeš na startu reprezentačního srazu před...
Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...
Tomáš Holeš se nešťastně ohlíží do české brány, kde končí střela Juliana...
Tomáš Holeš v akci během zápasu s JAR.
35 fotografií
Ve skluzu se snažil odvrátit míč před mexickým protivníkem, který by jinak střílel do prázdné brány. Jenže nešťastně trefil jen jiného soupeře Sáncheze a jeho parťák Quinones měl snadnou práci a skóroval. Nešikovný odkop Tomáše Holeše ve čtvrtečním utkání na fotbalovém mistrovství světa proti Mexiku (0:3) bylo to poslední, co v národním mužstvu udělal. Druhý den reprezentační kariéru ukončil.

Den po Patriku Schickovi dává fotbalové reprezentaci sbohem další muž ze základní sestavy.

Třiatřicetiletý stoper Tomáš Holeš ze Slavie.

„Na hřišti byl vždy symbolem bojovnosti, obětavosti a týmovosti. Děkujeme za každý zápas, každý souboj i za hrdost, se kterou jsi nosil národní dres,“ oznámila česká reprezentace.

Nemusí jít jen o Schicka a Holeše: podle informací iDNES.cz o tomtéž uvažují ještě další dva zkušení hráči. Příběh nejlepšího střelce posledních let ovšem zatím rezonuje nejvíc.

Zatímco Schickovo sbohem lze přičíst k poměrům v národním mužstvu i stylu hru, při kterém se hraje fotbal minimálně, Holeš zřejmě končí s věkových a rodinných důvodů.

V třiatřiceti je pro něj těžké dávat všechno Slavii a pak absolvovat reprezentační srazy, během nichž si může pár dní odpočinout.

V národním týmu debutoval v září 2020 v Lize národů proti Skotsku. Tenkrát po utkání na Slovensku na žádost hygieny museli všichni hráči do karantény kvůli několika pozitivním testům na covid a následující duel v Olomouci hrál jakýsi ligový výběr, i když šlo o oficiální mezistátní zápas.

Ale Holeš na rozdíl od většiny tehdejších spoluhráčů si místo u trenéra Jaroslava Šilhavého udržel i po návratu opor. Na jaře 2021 nastupoval v kvalifikaci o postup na mistrovství světa a zároveň se dostal do výběru pro letní Euro.

Na něm odehrál všech pět zápasů, v osmifinále proti Nizozemsku byl dokonce hvězdou, když dal gól a na druhý přihrál. Nastupoval ve středu pole jako ve Slavii, postupně však „zacouval“ na pozici středního obránce.

Stal se stabilním hráčem národního mužstva, platilo to i po odchodu Šilhavého a za jeho nástupce Ivana Haška. Na kontinentálním šampionátu 2024 v Německu odehrál všechny minuty ve stoperské trojici s Hranáčem a Krejčím. Česko však ve třech zápasech ve skupině získalo jen bod a vypadlo.

Po letošním nástupu trenéra Miroslava Koubka zůstal v základní sestavě i pro semifinále baráže, ale v poločase proti Irsku byl střídán. A následné finále s Dánskem sledoval z lavičky.

Reprezentační stoper Tomáš Holeš na startu reprezentačního srazu před mistrovstvím světa.
Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek, za ním zleva Robin Hranáč, Matěj Kovář a Tomáš Holeš.
Tomáš Holeš se nešťastně ohlíží do české brány, kde končí střela Juliana Quinonese.
Mexický útočník Julian Quiňonés zpracovává balon před obráncem Tomášem Holešem.
Tomáš Holeš v akci během zápasu s JAR.
35 fotografií

Role náhradníka ho potkala také v úvodním duelu mistrovství světa proti Koreji, od druhého utkání nahradil nevýrazného klubového spoluhráče Štěpána Chaloupka. Proti Jihoafrické republice absolvoval celé utkání, naposled s Mexikem byl střídán po druhé brance soupeře.

Za národní mužstvo celkem odehrál 43 zápasů a vstřelil dva góly, vedle toho na Euru 2024 se trefil ještě při svém úplně druhém startu v říjnu 2020 v přípravě na Kypru. V listopadu 2024 v Lize národů proti Gruzii měl kapitánskou pásku.

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