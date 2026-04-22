Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

  22:13
Hned bylo jasné, že šlo o těsnou situaci. Potvrdily to i první opakované záběry, avšak hokejisté Pardubic si trenérskou výzvu nevzali. A tentokrát nejspíše měli. Třinecký obránce Tomáš Kundrátek totiž snižoval v závěru třetího finále na 3:4 z ofsajdu. Oceláři nakonec ztrátu dohnali a v prodloužení o jejich výhře rozhodl Marko Daňo.
Pardubický trenér Filip Pešán během třetího finálového utkání extraligy. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Michal Kovařčík projížděl středem kluziště až do útočného pásma, kousek za modrou čárou nahrál na mantinel na rychle jedoucího Kundrátka, jenž celou akci parádním bekhendovým zakončením dokonal.

Komentátoři Robert Záruba a Martin Hosták se v televizním vysílání ihned k přechodu do obranného pásma Dynama vraceli, upozorňovali, že by se pardubický kouč Filip Pešán mohl přihlásit o přezkoumání u videa.

Jenže tak neučinil.

„Nemám šanci tu situaci vidět,“ řekl Pešán po zápase.

„Shora jsem dostal informaci, že to ofsajd nejspíš byl, ale že si kolega není úplně jistý, jestli by se prokázal. A já jsem nechtěl riskovat dvě minuty před koncem třetí třetiny, že půjdeme, nedejbůh, ještě do čtyř, takže jsem se rozhodl trenérskou výzvu nevyužít,“ přidal.

Jak později Česká televize o přestávce před prodloužením ukázala, o ofsajd se skutečně jednalo.

„Tohle se dalo reklamovat a Pardubice by pravděpodobně dosáhly odvolání třetího gólu Třince,“ říkal Záruba, avšak dodával: „Pardubice neměly tyto záběry k dispozici, ty by se objevily až při opakování celého momentu pro videorozhodčí. Byl by to od nich risk, který nechtěly podstoupit.“

„Hodně těsná, hodně sporná situace. Ze všech dostupných záběrů, které jsme viděli v přenosu, to prostě nešlo rozeznat, takže se vůbec nedivím, že si Pardubice výzvu nevzaly,“ přidal zase Hosták.

„Věděli jsme, že je to těsné. Zkoumat takovou hraniční situaci je náročné. Navíc když Pardubice mohly jít do čtyř. Zřejmě nechtěly riskovat a věřily, že vedení 4:3 už ubrání, ale naštěstí jsme závěr zvládli a vyrovnali. Pak se ukázala naše síla a byli jsme odměněni,“ těšilo hrdinu Daňa.

Kundrátek snižoval tři minuty před koncem základní hrací doby, o zhruba minutu později pak vyrovnal Andrej Nestrašil, jenž poslal zápas do prodloužení.

A v něm Třinec získal první vítězství v sérii. V čase 75:51 rozhodl po krásné přihrávce Mariana Adámka právě slovenský útočník Daňo.

