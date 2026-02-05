Macháč v Montpellier kvůli zranění kolene skrečoval. Turnaj hrál na úkor Davis Cupu

Pro tenistu Tomáše Macháče skončil halový turnaj v Montpellier hned v prvním zápase. Třetí nasazený hráč utkání 2. kola s domácím Francouzem Arthurem Géou vzdal kvůli zranění pravého kolena za stavu 3:6, 5:4. Již dříve se omluvil z víkendové kvalifikace Davis Cupu.
Pětadvacetiletý Macháč si kvůli bolesti v koleni musel v devátém gamu druhého setu zavolat fyzioterpeuta. Po krátké pauze hru dopodával a ještě při výměně stran usedl na lavičku, pak se ale rozhodl, že v utkání pokračovat nebude.

V Montpellier vítěz lednového turnaje z Adelaide Macháč startoval místo účasti v kvalifikačním utkání Davisova poháru proti Švédsku. V prvním kole měl volný los.

Jednadvacetiletý Géa letos vyřadil už třetího českého soupeře. V kvalifikaci na Australian Open porazil Zdenka Koláře, v prvním kole grandslamu v Melbourne překvapivě Jiřího Lehečku a nyní 28. hráče světa Macháče.

Ani druhý duel v Montpellier neodehrál 168. tenista žebříčku celý, v prvním kole mu skrečoval krajan Giovanni Mpetshi Perricard poté, co se trefil při voleji míčkem do oka.

Už v prosinci Macháč avizoval, že vynechá kvalifikační český duel Davis Cupu proti Švédsku. „A to proto, že mě na jaře čeká opravdu velká obhajoba. A když se mi třeba nebude dařit v Austrálii, tak si chci dát šanci zabojovat na turnaji ATP 250 v Montpellier, který je zároveň s Davis Cupem,“ prohlásil tehdy Macháč.

