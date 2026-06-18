Macháč vynechá kvůli zranění nohy Wimbledon: Je to obrovské zklamání

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  7:58aktualizováno  7:58
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Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Pětadvacetiletý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém instagramu.
Tomáš Macháč dobíhá míček na turnaji v Halle.

Tomáš Macháč dobíhá míček na turnaji v Halle. | foto: AP

Tomáš Macháč ve druhém kole Wimbledonu.
Tomáš Macháč se natahuje pro míček ve druhém kole Wimbledonu.
Tomáš Macháč ve druhém kole Wimbledonu
Tomáš Macháč se ohlíží po míči v prvním kole Wimbledonu.
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„Špatné zprávy. Bohužel trhlina v mé levé noze se ještě dostatečně nevyléčila a musím se ohlásit z Wimbledonu,“ uvedl Macháč.

Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty již několik měsíců. Limitovalo ho také během letošního Roland Garros, kde nejprve vypadl ve 2. kole s pozdějším šampionem Němcem Alexanderem Zverevem a následně se odhlásil i ze čtyřhry, kterou hrál s krajanem Matějem Vocelem.

Travnatou část sezony poté Macháč nezahájil a odhlásil se nyní i z Wimbledonu. Vloni se v londýnském All England Clubu dostal do 2. kola. „Je to obrovské zklamání, ale dělám vše možné, abych se vrátil během tohoto léta na americké turnaje,“ podotkl Macháč.

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