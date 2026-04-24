Kdo nemá ambice, pro něj ve Spartě není místo. Rosický o problémech i budoucnosti

„Ještě pořád nejsme na konci sezony, takže na nějaké velké hodnocení to zatím není. Máme před nadstavbou, pět bodů od prvního, před utkáním na Bohemce,“ vyjmenoval Rosický v rozhovoru pro SpartaTV.
„Co se předsezonních cílů týče, však spokojení nejsme. Vypadli jsme z poháru v Boleslavi, což pořád vzhledem k našemu představení těžce koušu, a také z Konferenční ligy,“ řekl.
O čem sparťanský sportovní ředitel ještě mluvil?
O tom, co Spartu nejvíc trápí: „Zápasy s Plzní, Slavií a Alkmaarem nám ukázaly, že máme problém prosadit náš herní styl proti větším týmům. Jinak je náš styl jasně rozpoznatelný, i přes negativní aspekty, o kterých víme a na kterých pracujeme. Kluci teď mají obrovskou šanci ukázat, že jsou lepším týmem, než si o nich veřejnost myslí.“
O slabinách: „Co se zvýraznilo v téhle mediálně rychlé době, je zpráva, že tým neběhá a že je mentálně slabý. Já s tím nesouhlasím. Zásadní problém je, že málo sprintujeme, když máme balon, co se týká náběhů a ochoty. Neexistuje, že si někdo dovolí jít pěšky po ztrátě míče. To jsou věci, ve kterých musejí být trenéři mnohem důraznější. Ten problém nás ve velkých zápasech svlékl do naha.“
O dlouhodobé motivaci: „I nejlepší hráči v top klubech mají pořád chuť vítězit. A to i po úspěších. Jakmile něco vyhrajete a najednou začnete polevovat, není to dobré a řešíme to. Někdo zareaguje správně a zlepší se, někteří ne a ti musejí odejít. Pokud začne někdo žít z historie, je problém.“
O promluvě brankáře Jakuba Surovčíka, který si stěžoval na přístup některých spoluhráčů: „Kuba tenkrát mluvil v emocích. Já jsem ho pochválil, že se nebojí něco takového říct. Problém je, že nedokážeme náš přístup prosadit dlouhodobě. Že jsme právě v onom kritizovaném utkání s Alkmaarem hráli dobře jen začátky poločasů.“
O tom, jestli Spartě neuškodily výroky o vítězství v Konferenční lize a zarezervovaném hotelu na finále v Lipsku: „Já jsem v žádném případě nežertoval. Když jsem zmiňoval, že chceme soutěž vyhrát, tak jsem nevěděl, jestli je to možné. Ale přece se o to musíte pokusit. Proto jsem ze všech chtěl vymáčknout to nejlepší, aby snili a věřili, že mohou. Pokud někdo tyhle ambice nemá, tak tady nemá co dělat.“
O potlačení herní krásy na úkor výsledků: „Z dlouhodobého hlediska chceme prosazovat náš herní styl. Nevylučuji, že z toho někdy sejdeme, jako třeba při titulu na jaře 2023. Ale nejde to dlouhodobě. Chápu, že tak hrál národní tým o mistrovství světa, protože šlo o obrovský cíl. Také všem gratuluju a moc jim to přeju. My se tak prezentovat nemůžeme. Možná je to ambiciózní, ale ani pragmatismus výsledky v té Lize mistrů nepřináší.“
O zraněních, která se ve Spartě z roku na rok zhoršila: „Není to souhra okolností, na to nevěřím. Hodně si to analyzujeme, ale momentálně k tomu víc říct nedokážu. Pohled, že je za to zodpovědný nový šéf fyzické přípravy Ian Coll, je logický. Všechno si vyhodnocujeme.“
O dlouhé době rekonvalescence: „Každá operace je obrovský zásah, takže se jí chceme co nejvíc vyhnout. Proto volíme nejdřív konzervativní přístup. Navíc každé zranění je odlišné. U brankáře Petera Vindahla byl původní předpoklad šest týdnů, nelepšilo se to, a tak vyhledal další specialisty, protože jeho případ je specifický. Nakonec musel na operaci.“
O obránci Jhoanneru Chávezovi, který si ani jednou nezahrál: „Věděli jsme, že je to risk. Znám ho už dlouho, takže jsem věděl, co můžeme očekávat. Zranění celý proces komplikovalo, ale stejně jsme do toho šli. Už v té době jsme věděli, že přejdeme do čtyřobráncového systému a on je do něj naprosto ideální. Bohužel to nevyšlo.“
O objevu do zálohy Hugovi Sochůrkovi: „Jeho obrovskou kvalitou je adaptace na nové překážky. Jakmile začal trénovat s béčkem, hned jsme viděli ty obrovské kroky, které dělal. Nepotřeboval čas a byl hned členem kádru. Pak začal trénovat s áčkem a také to šlo. Velmi brzy bylo jasné, že půjde do přípravy. A soustředění zvládl také. Věděli jsme, že ho trenér Brian Priske může kdykoli využít. Šanci mu dal a jsme spokojení, ale bude to pro něj čím dál těžší.“
O dalších přestupech: „Určitá obměna bude pokračovat, ale drastická nebude. Uvidíme, jak kluci zvládnou nadstavbu, ale tým se stále lepší. Co se týká léta, s Brianem máme dlouhodobý plán a zhruba cítíme, kde by změny měly nastat.“
O novém brankáři: „Je to logické vyústění. Jsem moc rád, jak všechno Kuba Surovčík zvládá. Bylo to pro něj těžké a jsem rád, že důvěru splatil, když jsme v zimě říkali, že máme dva dobré brankáře. Je ale dost možné, že v létě jeden gólman přijde.“
O útočnících: „S typologií problémy nemáme. Matyáš Vojta se bude nadále rozvíjet a my víme, že góly dávat umí. Albion Rrahmani je nadále nejlepším střelcem se čtrnácti góly, byl v základu a pak z něj vypadl kvůli zranění. Honza Kuchta teď ukázal, že je výborný útočník. Takového ho chceme vidět. Nechceme Kuchtu, který hrál pohár v Boleslavi, ale Kuchtu, který dá dva góly.“
O pozici hlavního trenéra: „Je to jednoduché. Dosud jsme tohle téma vůbec neřešili.“
O rezervě, která je ve druhé lize poslední: „Nevypadá to dobře, nevyhráváme a kluci nemají sebevědomí. Pořád je ale dost času, aby se to mohlo otočit. Sestup by pro nás byl komplikací, druhou ligu chceme hrát, ale věřím, že bychom si s tím poradili.“
O různém vnímání akademie: „Dlouho jsme si hráli s určitou myšlenkou, jak všechno uspíšit. Vytvořili jsme nové oddělení strategického rozvoje a trend je dostat hráče co nejdřív k dospělému fotbalu. Proto jsou naše týmy posunuté a v béčku hrají sedmnáctiletí kluci. Dost hráčů jsme za dobu, co máme béčko ve druhé lize, dostali do první, ale jen málo z nich rezervu úplně přeskočilo. Neexistuje daný nákres na rozvoj hráčů. Třeba v Plzni mají rezervu ve třetí lize a odchovanci šli rovnou do áčka. Na tuhle debatu není jednoznačná odpověď a nedá se to měřit. Pro nás je důležité, aby odchovanci hráli v áčku. To chce podle mě vidět sparťanský fanoušek. Momentálně máme v kádru čtyři odchovance, což je s Olomoucí nejvíc. Nikdo jiný tam odchovance nemá.“