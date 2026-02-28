Reprezentaci se splnilo přání. Satoranský bude hrát v Jihlavě proti Slovincům

Že Tomáš Satoranský může posílit národní tým na poslední chvíli, avizovali už při oznámení první nominace. A nyní je jasné, že elitní rozehrávač reprezentaci v dalším utkání kvalifikace o mistrovství světa 2027 pomůže. Druhý zápas se Slovinskem začíná v neděli v Jihlavě od 18.00.
„Komunikace s Tomášem a Barcelonou je kontinuální. Nechceme ho já ani Luboš v průběhu sezony úplně zatěžovat, ale jak se blížilo okno, nabírala komunikace na obrátkách. Detailně jsme se k tomu bodu dostali při mé návštěvě ve čtvrtek 12. února v Barceloně,“ popsal manažer národního týmu Jiří Welsch v tiskové zprávě.

Dlouho se vyčkávalo, jak se vyvine Satoranského zdravotní stav. V únoru ho trápilo zranění zad, ale poté nastoupil ke dvěma zápasům Copa dey Rey i euroligovému mači v Boloni.

„Vyměňovali jsme si zprávy, drželi palce, aby Copa del Rey dopadla úspěšně výsledkově i aby ji Tomáš zvládl fyzicky. To první se bohužel moc nepovedlo, ale Tomáš zátěž vydržel. Už od minulého týdne jsme vyřizovali jeho letenku, aby měl místo v letadle jisté,“ pokračoval Welsch.

Tomáš Satoranský dává rozhovor po utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.

V prvním kvalifikačním okně Satoranský výrazně přispěl ke dvěma výhrám – proti Švédsku dal 16 bodů a přidal 6 asistencí, v Estonsku se blýskl 18 body a 16 asistencemi, čímž vytvořil rekord kvalifikace o MS.

„K týmu se připojí sobotním obědem v Jihlavě, aby mohl absolvovat už předzápasový trénink,“ přiblížil reprezentační manažer. „Tomášovi jsme já i celý tým moc vděční za jeho přístup a touhu reprezentovat i v rámci další extrémně náročné sezony.“

