První vážné zranění, Součka čeká pauza. Konec v reprezentaci? Budu přemýšlet

„Takhle jsem si konec sezony nepředstavoval,“ vyťukal v úterý večer v angličtině na svůj instagram, kam přiložil fotku z nosítek.
„Jak ve West Hamu, tak v reprezentaci, a už vůbec ne se zraněním. Mrzí mě, že jsme fanouškům nezvládli dát ten pocit, který si tolik zasloužili,“ vrátil se k vyřazení ve skupině na světovém šampionátu.
Turnaj zakončil Souček tím, že přišel během druhého poločasu na Aztéckém stadionu do hry. Když pár minut před koncem napadal brankáře Ochou, vyskočil, špatně dopadl a nehezky si vytočil kotník při dopadu.
Přesnou diagnózu sice Souček neprozradil, jeho klub West Ham posléze potvrdil, že jde o zranění levého kotníku.
„Za 12 let své profesionální kariéry jsem měl to štěstí, že se mi vážná zranění vyhýbala. Teď musím čelit výzvě, s jakou jsem se dosud nesetkal. Ale každý, kdo mě zná, ví jedno. Že se nikdy nevzdávám!“ zdůraznil Souček, nejlepší český střelec v Premier League.
Je až k nevíře, že se svým stylem hry nikdy nemarodil. Nebyl nemocný, neměl svalové problémy, ani žádné potíže s vazy.
Když už ho svalová nepříjemnost potkala těsně po přestupu do West Hamu v zimě 2020, chyběl jen deset dnů a vynechal jediný zápas. Dokonce do dvou nenastoupil kvůli karanténě za covidu. Toť vše.
Až doteď.
„Tohle zranění můj přístup nezmění. Spíš mě ještě víc posune, abych byl dál odhodlaný. Následující týdne či měsíce využiju k tréninku, zotavení a k tomu, abych se vrátil ještě silnější. Jako hráč, jako spoluhráč i jako člověk,“ pokračoval Souček.
V posledních letech kapitán národního týmu, který přišel o kapitánskou pásku po nepoděkování fanouškům v utkání s Gibraltarem. Po mistrovství světa oznámili konec reprezentační kariéry zkušení Patrik Schick a Tomáš Holeš.
A co jedenatřicetiletý Souček? „Potřebuji si svou budoucnost ještě rozmyslet,“ navázal.
„Jsem hluboce zklamaný, jak skončila naše účast na mistrovství světa. Vím, že jsme ve všech ohledech schopní ukázat mnohem více, než jsme předvedli, a to je jeden z hlavních důvodů, proč je to pro mě tak těžké přijmout,“ líčil.
„Reprezentovat Českou republiku pro mě vždy byla největší čest. Proto nechci udělat žádné rozhodnutí v návalu emocí. Vezmu si čas na rozmyšlenou a rozhodnu se, co bude nejlepší pro všechny,“ mínil Souček.
V uplynulé sezoně sestoupil z Premier League s West Hamem, čeká ho tak sezona ve druhé lize.
Spekulace o přestupu postupně utichly a zranění tomu logicky napomůže. Souček však od začátku tvrdí, že chce dál klubu, ve kterém už je šest sezon, pomáhat.
„Od skončení ročníku mám v hlavě jen jednu věc: West Ham United. Tento klub pro mě znamená opravdu hodně a jsem připraven udělat vše, co je v mých silách, abych mu pomohl vrátit se tam, kam patří – do anglické Premier League,“ potvrdil.
„V nejbližší době budu kluky podporovat mimo hřiště, zatímco se budu zotavovat. Až se vrátím, dám ze sebe na trávníku všechno a budu znovu bojovat po jejich boku. Dobrá věc na fotbale je, že je tady vždycky další sezona a příležitost dát věci do pořádku.“
„Jedna věc je jistá. Vrátím se. Silnější, hladovější, víc odhodlaný než kdy dřív. Děkuji za podporu a za to, že při mě stojíte. Tahle slova pro mě znamenají víc než dokážu vyjádřit,“ uzavřel Souček.