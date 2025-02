Staněk skončil na mítinku v Liévin třetí, Ingebrigtsen zaběhl světový rekord

Českého rekordmana porazila dvojice Italů. Vicemistr světa Leonardo Fabbri se na pět centimetrů přiblížil k hranici 22 metrů a ujal se vedení v letošních tabulkách.

Ostravský vítěz Zane Weir si vylepšil sezonní maximum na 21,72. Před českým rekordmanem v původních výsledcích figuroval ještě Jamajčan Rajindra Campbell, ale jeho výkon 21,34 nakonec neplatil.

„Od rozhodčích to bylo takový váhavý, protože pustili po třech neplatných pokusech zpátky do soutěže Američana s Jamajčanem, to bylo nestandardní, narušilo to, byla desetiminutová pauza kvůli tomu,“ řekl Staněk v nahrávce pro média.

„S umístěním jsem spokojený, ale ne s výkonem, protože v tréninku už to bylo úplně o něčem jiném. Tady je bohužel nestandardní halový kruh, snad posypaný pískem a je fakt pomalý. Takže to byl boj, ale relativně jsem se s tím popral, ale těším se na rychlý halový kruh,“ vylíčil.

Závod na jednu míli přinesl nové historické maximum. Norský fenomén Ingebrigtsen zaběhl v Liévin halový světový rekord na 1500 metrů časem 3:29,63 minuty. Podařilo se mu to v závodě na jednu míli, na níž teprve pět dní staré historické maximum vylepšil na 3:45,14.

Na mítinku zlaté kategorie World Indoor Tour mu k tomu pomohli čeští běžci Filip Sasínek a Jan Friš, kteří v závodě působili v roli tempařů.

Dvojnásobný olympijský vítěz Ingebrigtsen na patnáctistovce jako první v hale pokořil hranici tři a půl minuty. Sám byl držitelem dosavadního maxima, před třemi lety na stejném místě dosáhl času 3:30,60 a nyní ho vylepšil bez tří setin o celou sekundu.

Na nemistrovské míli sesadil po necelém týdnu z čela tabulek Američana Yareda Nuguseho, který teprve v sobotu v New Yorku překonal šest let starý rekord Etiopana Yomifa Kejelchy. Z předchozího maxima ubral čtyřiadvacetiletý Ingebrigtsen 1,49 sekundy.