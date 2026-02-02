Pauza pro koulaře Staňka. Vynechá celou halovou sezonu, jde na operaci s loktem

„Důvodem je lehčí, ale nezbytná operace lokte, kterou musím podstoupit, abych mohl závodit naplno a bez omezení. Zákrok je plánovaný a rekonvalescence by neměla být dlouhá. Zhruba za měsíc bych se měl vrátit do plné tréninkové zátěže,“ uvedl v prohlášení na svazovém webu Staněk.
Přijde tak i o halové mistrovství světa v Toruni, kde v roce 2021 získal pod střechou titul evropského šampiona. „Rozhodnutí vynechat halovou sezonu nebylo jednoduché, ale v tuto chvíli je to nejlepší krok směrem k plnohodnotné přípravě na hlavní část sezony,“ dodal.
Staněk má z HME vedle zlata ve sbírce také dvě stříbra a dva bronzy, vloni skončil třetí v Apeldoornu. Na bronz dosáhl čtyřiatřicetiletý český rekordman i na halovém MS 2018 v Birminghamu a evropském šampionátu pod otevřeným nebem v Mnichově 2022.