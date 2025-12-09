ONLINE: Tottenham - Slavia, hrají Sanyang či Chytil, v základu čtyři stopeři

Slávističtí fotbalisté se na podzim naposledy představují v Lize mistrů. Ve svém šestém vystoupení v letošním ročníku usilují o první vítězství. Jejich utkání v Londýně proti místnímu Tottenhamu Hotspur můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Stadion Tottenhamu Hotspur v Londýně pár hodin před utkáním Ligy mistrů proti Slavii. | foto: Reuters

Slavia z předchozích pěti zápasů třikrát remizovala (Bodö/Glimt, Atalanta a Athletic Bilbao) a dvakrát prohrála – na Interu Milán a doma s Arsenalem.

Čeká ji třetí venkovní zápas a pokud chce pomýšlet na postup mezi nejlepších čtyřiadvacet klubů soutěže, potřebuje vyhrát. Další remíza může být málo, když ji v lednu čeká doma Barcelona a na závěr na Kypru tamní Pafos.

Trenér Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Provod, Sadílek, Sanyang – Chytil.

Tottenham, který naposled v Paříži dostal pět branek od obhájce trofeje, se s osmi body drží na šestnácté příčce společné tabulky, Slavia je dvaatřicátá z šestatřiceti.

Půjde už o páté vzájemné utkání mezi oběma týmy, ty předchozí se však odehrály ještě v Poháru UEFA před takřka 20 lety. Tottenham vyhrál třikrát a jednou zápas skončil remízou.

Před výkopem se s domácími fanoušky přijde rozloučit křídelník Son Hung-min, jenž se na stadion Tottenhamu vrací poprvé od svého letního odchodu do zámořské MLS.

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Tottenham Tottenham : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vicario – Porro, C. Romero (C), van de Ven, Spence – Palhinha, Gray – Kudus, Simons, Odobert – Richarlison.
Sestavy:
Staněk – Holeš (C), Chaloupek, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Provod, Sadílek, Sanyang – Chytil.
Náhradníci:
Kinský, Gunter – Danso, Tel, Bergvall, Sarr, Bentancur, B. Davies, Kolo Muani, Scarlett, Olusesi, Williams-Barnett.
Náhradníci:
Markovič – Cham, Hašioka, Kušej, Zafeiris, Mbodji, Bořil, Oscar, Chorý, Schranz, Vlček, Prekop.

Rozhodčí: Bastien – Berthomieu, Zakrani (vš. FRA)

