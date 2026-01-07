Tottenham oplakává legendu. V 80 letech zemřel anglický reprezentant Chivers

V 80 letech zemřel bývalý hráč Tottenhamu a anglický reprezentant Martin Chivers. O úmrtí své legendy informovali Spurs několik hodin před ligovým zápasem proti Bournemouthu, který poté hráči na znamení smutku odehráli s černými pásky na rukávech.
Martin Chivers v dresu Tottenham Hotspur. | foto: AP

Chivers v 60. a 70. letech odehrál za Tottenham 367 zápasů a vstřelil 174 branek. Do Londýna přišel v roce 1968 ze Southamptonu za 125 tisíc liber a byl tehdy nejdražším fotbalistou v Anglii. Za národní tým nastoupil k 24 zápasům a třináctkrát skóroval.

