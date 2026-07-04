Tour ONLINE: Výjimečné klání v Barceloně. Týmová časovka začala, dva Češi jsou v cíli

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  16:47aktualizováno  17:36
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PŘÍMO POD SAGRADOU. Stáj Caja Rural i s českým cyklistou Jakubem Otrubou na...

PŘÍMO POD SAGRADOU. Stáj Caja Rural i s českým cyklistou Jakubem Otrubou na trati týmové časovky v Barceloně v úvodní etapě Tour de France. | foto: Reuters

Stáj Picnic PostNL i s českým cyklistou Pavlem Bittnerem na trati týmové...
Profil 1. etapy Tour de France.
Trasa 1. etapy Tour de France
Mapa 113. ročníku Tour de France
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Je to tady, 113. ročník cyklistické Tour de France právě začíná. Tentokrát ve Španělsku, kterému obvykle patří Vuelta. A to velice netradičně, po dlouhých 55 letech, týmovou časovkou. Kdo z ní na barcelonských třídách vytěží nejvíce a ujme se žlutého dresu? Slavnostní zahajovací etapu můžete od 17 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Tři týdny špičkové cyklistiky, jedenadvacet etap, i s trojnásobnou českou účastí díky Mathiasi Vackovi (Trek), Pavlu Bittnerovi (Picnic PostNL) a Jakubu Otrubovi (Caja Rural).

A potřetí v historii s úvodem na španělské půdě. V předchozích dvou případech (1992, 2023) Grand Départ hostilo Baskicko, teď se o něj poprvé postará katalánská metropole.

ONLINE: Tour de France 2026, 1. etapa

Týmovou časovku na úvod cyklistického závodu sledujeme podrobně.

„A začínáme novinkou,“ hlásí ředitel závodu Christian Prudhomme. „Poslední týmová časovka se konala v Bruselu v roce 2019, tentokrát to ale bude úplně odlišný formát.“

Kromě toho, že první etapa v podobě týmové časovky se na Tour chystá poprvé od roku 1971, se nyní jede s novými pravidly.

Už se nepočítá čas třetího či čtvrtého jezdce jako dřív, teď má každý ze závodníků svůj vlastní.

„Favorité se tak nebudou moci schovat,“ ví Prudhomme a očekává, že lídři ve výjimečném klání vyrazí dopředu. „Závěrečný úsek nechá vyniknout ty nejlepší.“

Profil 1. etapy Tour de France.

Finiš se totiž nachází u Olympijského stadionu na proslulém kopci Montjüic. Zde cyklisté nastoupají většinu ze zhruba dvou set výškových metrů na dvacetikilometrové trase.

Ta startuje na silnici u pláže Llevant a od pobřeží zamíří dál, i do těsné blízkosti ikonického chrámu Sagrada Família, který se před necelým měsícem oficiálně po papežském požehnání a více jak 140 letech trvajících stavebních pracích stal nejvyšším kostelem na světě. Hned kousek za ním leží i jeden ze tří mezičasů.

To nejdůležitější ale přijde po přesunu středem města na západ. Tady se bude rozhodovat o prvním držiteli žlutého trikotu.

Trasa 1. etapy Tour de France

Ten v posledních dvou ročnících, a celkově čtyřikrát, dovezl až do cíle Tadej Pogačar, který se se stájí UAE Emirates řadí k hlavním adeptům na triumf také v pátek večer. Připomínáme, že čas prvního jezdce z družstva v cíli stanovuje i výsledný čas kompletního týmu pro účely této etapy, ale pochopitelně ne do individuální celkové klasifikace.

Hlavním Slovincovým vyzyvatelem by měl opět být Jonas Vingegaard, jehož Visma je dalším ohromným favoritem.

A dál se všeobecně počítá i se sestavami Bory s lídrem a výtečným časovkářem Remkem Evenepoelem, po boku i s loni skvělým Florianem Lipowitzem. Podobně lze hovořit o Ineosu, kde největší pozornost přitahují Thymen Arensman a Kévin Vauquelin.

Na mimořádného 19letého mladíčka Paula Seixase spoléhá s celou Francií tým Decathlon a nelze opomenout ani Trek s dalším velkým jménem Juanem Ayusem, který má k ruce i Mattiase Skjelmoseho či Dereka Geeho. To je však výčet jen několika pár hlavních adeptů na sobotní úspěch.

Kdo se do žlutého oblékne ze všech nejdřív?

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