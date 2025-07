Tour ONLINE: Rovina, pak klasikářský závěr. Do úniku se snaží dostat další jezdci

Šéf Tour Christian Prudhomme o etapě sice tvrdí, že sprinterské týmy budou určitě v pozoru a cítí šanci. „Vždyť se končí v Toulouse na Avenue Cavendish, která je ideální cílovou rovinkou pro největší rychlíky pelotonu,“ líčí.

Zároveň ale upozorňuje: „Jenže dostat se sprintu nebude snadný úkol a může se nakonec stát vše.“

Jedenácté dějství sice zprvu vede po rovině. Po dvaceti kilometrech přijde jedna vrchařská prémie čtvrté kategorie, pak se ale silnice opět srovná.

V poslední třetině to ovšem přijde.

V rozmezí ani ne padesáti kilometrů peloton čeká čtveřice dalších kopců, první tři jsou označené čtvrtou kategorií, poslední trojkou. Právě ten budí mezi sprintery největší obavy. Měří sice jen 800 metrů, v průměru má ale sklon 12 procent!

Zvládnou ho přejet? Nebo je někdo zaskočí?

Profil 11. etapy Tour de France 2025

I druhá varianta je docela možná, vždyť na pásku bude posléze zbývat jen osm kilometrů. Ideální možnost by to mohla být pro vítěze druhé etapy Nizozemce Mathieua van der Poela z Alpecinu. A co Slovinec Tadej Pogačar z UAE, proč by závěr nakonec nemohl být pro něj?

Ve žlutém dresu jede Ir Ben Healy z EF, jenž má k dobru na druhého Pogačara 29 sekund. Třetí je Belgičan Remco Evenepoel se ztrátou 1:29 minuty, čtvrté místo patří Dánovi Jonasi Vingegaardovi z Vismy, jenž má odstup 1:46 minuty.

Pavel Bittner z Picnic PostNL je celkově 136., ten se ale specializuje na sprinty, v nichž se už blýskl čtvrtou a pátou příčkou.

Jak si nejen on vede dnes?

