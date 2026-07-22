Tour ONLINE: Rovinatá etapa, ale přes dva kilometry převýšení. Udrží se sprinteři?

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  13:16aktualizováno  13:16
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Peloton na startu 15. etapy Tour de France, i s ředitelem závodu Christianem Prudhommem. Za ním se ve žlutém chystá průběžný lídr Tadej Pogačar (UAE) či vedoucí závodník bodovací soutěže Mads Pedersen (Trek) v zeleném trikotu. | foto: Reuters

Organizátoři Tour de France sice sedmnáctou etapu označují za rovinatou. Cyklisté při ní ale nastoupají přes dva tisíce výškových metrů. Středeční odpoledne v Alpách tak slibuje nečitelné klání. Povede se sprinterským týmům peloton dotáhnout k hromadnému dojezdu, nebo uspějí útočící skupiny? Další pokračování závodu můžete od 13.35 sledovat v podrobné online reportáži.

„Sprinteři, kteří se v třetím týdnu na Tour stále drží ve hře, jsou ztělesněním vytrvalosti. Proto by se neměli nechat zastrašit stoupáními, která je čekají,“ oznámil lišácky Christian Prudhomme, ředitel závodu.

Rychlíkům v pelotonu asi moc radosti s organizátory udělat nemohl. Etapu, která startuje z Chambéry, totiž bude hodně náročné úspěšně kontrolovat.

ONLINE: Tour de France 2026, 17. etapa

Rovinatou etapu z Chambéry do Voironu sledujeme kilometr po kilometru.

Obzvlášť v její první třetině, kdy balík přejede hned přes čtyři hodnocené výšlapy v pohoří Bauges a Chartreuse.

„Z větší části jsou ale nenáročná,“ upozorňuje Prudhomme, když poukazuje na to, že se až na jeden případ jedná o kopce čtvrté kategorie, které budou za dva kilometry pryč.

Profil 17. etapy Tour de France

Ten třetí v pořadí, Col des Prés, však představuje nemilou výjimku. Stoupání na vrchol, kterému ještě předchází táhlý nehodnocený výjezd, měří 3,5 kilometru a dosahuje průměrného sklonu takřka sedmi procent.

Tady bude mít potenciální únik velkou šanci udeřit a sprinterským stájím nadělat velké potíže. Šanci vyhlíží závodníci jako Mathieu van der Poel (Alpecin), Mauro Schmid (Jayco) nebo Biniam Girmay (NSN). A velkými ambicemi se netají nabitý tým Treku, který spoléhá na Madse Pedersena. Nejspíš i on bude chtít závod ryzím sprinterům udělat co nejnáročnější.

Nejvíc prostoru k tomu skýtá právě prvních 50 kilometrů. Pak cyklisté dokončí okruh, těsně projedou kolem startovního Chambéry a zamíří po sjezdech do údolí až k cílovému Voironu, i tomu ale předchází řada zvlnění do kopce, jen neklasifikovaných ve vrchařské soutěži. Třeba na Col de Couz zhruba v polovině trasy, kam vede skoro devítikilometrová štreka.

Vše dohromady to nakonec dělá převýšení zhruba 2 200 metrů, s velkými uvozovkami „rovinatou“ etapu.

Trasa 17. etapy Tour de France

Sprinterská prémie se nachází až necelých třicet kilometrů před cílem. Spolu s finišem už může rozseknout bitvu o zelený dres, v níž Pedersen vede o 31 bodů před Jasperem Philipsenem (Alpecin), který by si ve středu jistě přál hromadný dojezd. O dalších 25 bodů zpět pak už figuruje Girmay.

Jak nakonec dopadne zcela nevyzpytatelná bitva?

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