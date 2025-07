Tour ONLINE: Vingegaard a Pogačar jedou s únikem dne. Míří na obávaný Col de la Loze

„Mám toho dost, jsem mrtvej,“ pronesl slovinský cyklista při stoupání, které v roce 2023 definitivně rozhodlo Tour ve prospěch Jonase Vingegaarda (Visma).

Dánský rival nyní z druhé pozice musí dohánět, jeho ztráta činí čtyři a čtvrt minuty. Teď dostává asi nejvhodnější příležitost s velkým odstupem něco udělat.

ONLINE: Tour de France 2025, 18. etapa Královskou výzvu vedoucí z Vifu na Col de la Loze sledujeme podrobně.

„Statistiky nelžou, jde o nejnáročnější etapu letošní Tour,“ reaguje ředitel závodu Christian Prudhomme. „Většina z převýšení vyjde na stoupání Col du Gladon a na Col de la Madeleine, kde jezdci překonají hranici dvou tisíc metrů nad mořem. A ne naposled.“

Profil zhruba 172kilometrové trasy se začne zvedat hned po výjezdu ze startovní obce Vif.

Profil 18. etapy Tour de France 2025

Ale rovina se marně hledá po celý den. Sprinterské týmy si možná pohlídají prémii Rioupéroux, ale tím pro ně práce vepředu skončí. Plynule se přejde k prvnímu z majestátních průsmyků – Col du Glandon.

Necelých 22 kilometrů. Přijatelný pětiprocentní průměr. Vinou pár sjezdů se za ním ovšem skrývají četné prudké pasáže s více jak desetiprocentním sklonem, ty nejnáročnější zhruba v polovině kopce, kde by se třeba mohl oddělit silný únik dne.

Detail stoupání Col du Glandon, které peloton zdolá v 18. etapě Tour de France 2025.

To by byl předkrm, už tak rozmetaný peloton hned po sjezdu vzápětí schytá další ránu v podobě Col de la Madeleine. Ten už na devatenácti kilometrech nenabídne šanci k odpočinku, nikde nepovolí, osmiprocentní průměr to značí jasně.

Pro vytrvalce typu Vingegaarda je právě druhý hodnocený výšlap v pořadí ideální a snad i vybízí jeho tým k rozjetí ostřejšího tempa.

Detail stoupání Col de la Madeleine, které peloton zdolá v 18. etapě Tour de France.

Následuje rychlý sešup a členitý úsek vedoucí do Brides-les-Baines. Ten se asi nejvíc blíží rovince. Co přijde po něm, už bude jeden z hlavních taháků Tour.

Col de la Loze, potřetí v historii v itineráři. Poprvé se na něj ale vyrazí z východní strany, od Courchevelu. Nenabídne tedy tak dlouhé strmé části. Do dvanáctého kilometru si drží více jak sedmiprocentní průměrný gradient, který ve druhé polovině spadne zhruba na pět a půl procenta, zase ale s daleko více přechody.

Detail stoupání Col de la Loze, které peloton zdolá v 18. etapě Tour de France 2025.

Nejvíce vyčnívá „zub“ na 21. kilometru, s 11procentním sklonem. Hned po něm dá dost zabrat i pasáž před finišem.

„Poslední čtyři kilometry vedou po cyklostezce, kde je sklon tak nepravidelný a skoro stejně náročný na nohy jako trasa v letech 2020 a 2023,“ přibližuje Prudhomme.

Pogačar na tomhle alpském gigantovi trpěl v obou případech, kromě toho předloňského, kdy na Vingegaarda chytil přes šest minut, mu před pěti lety o patnáct sekund poodjel krajan Primož Roglič. Ten v dresu Bory letos uzavírá top pětku celkového pořadí se ztrátou 11:42 minuty.

Kousek před sebou má mladíka Oscara Onleyho (Picnic PostNL, +11:04) a rovněž debutujícího týmového kolegu Floriana Lipowitze (+9:03).

Trasa 18. etapy Tour de France 2025

Finální nejvyšší bod letošní Tour přináší také dvojnásobné zisky do soutěže o krále hor. Celkem je v sázce osmdesát bodů, víc než má kdokoli z hlavních adeptů na vítězství. Hned za Pogačarem (60 bodů) figuruje Lenny Martinez (Bahrain, 60) a o kus dál Thymen Arensman (Ineos, 48). I pro ně představuje čtvrteční den pobídku k akci.

Jak královská etapa, nejspíš za doprovodu nízkých teplot a deště, zamává s jednotlivými pořadími? Sledujte online.