Tour ONLINE: Útoky pokračují, Vacek se znovu snaží odjet

Zatímco před třemi lety etapa Tour na automobilovém okruhu vrcholila, tentokrát z něj startuje. Čtvrtá etapa 110. ročníku finišovala na okruhu Paula Armagnaca v Nogaru v jižní Francii a na širokém asfaltu tehdy zvítězil Jasper Philipsen.
Belgičan by se ve čtvrtek po obědě v jiné části Francie nejspíš rád na pocity triumfu rozpomněl a z Magny-Cours vyrazil svůj úspěch zopakovat. Lepší příležitost na letošní Tour už mít nebude.
ONLINE: 12. etapa Tour de France
Sledujeme v podrobné online reportáži.
Po vymotání se z okruhu, na kterém vítězili Damon Hill, Michael Schumacher, Alain Prost či Fernando Alonso čeká peloton pohodová první půlka dne. Brzy po startu nabere trasa východní směr a toho se bez větších odchylek drží až do cíle.
První vyrušení z módu „stále za nosem“ přichází na 45. kilometru ve městě Decize, kde je připravená sprinterská prémie.
Konstantní tempo se nejspíš opět rozproudí na vrchařských prémiích Côte de Lanty a Côte de Cuzy, které značí přechod do druhé, o něco náročnější poloviny etapy. Obě stoupání jsou sice relativně krátká a mírná, i po jejich překonání se však trasa neustále lehce vlní až na Côte de Montagny lès Buxy, které přichází jen dvacet kilometrů před cílem.
Neměří sice ani tři kilometry a má přívětivý sklon, přesto by mohlo dobře posloužit těm, kteří plánují zkomplikovat sprinterským týmům práci.
Po třetí vrchařské prémii dne už se jen klesá do cílového Chalon sur Saône, případným odvážlivcům však v boji s pelotonem příliš nehraje do karet velmi přímočarý příjezd do města s minimem zatáček a technických pasáží.
Po záludných dojezdech plných zúžení a změn směru je čtvrteční finiš nejspíš tím sprintersky nejpřívětivějším v celém ročníku. Poslední kruhový objezd přichází ještě před metou čtyř kilometrů do cíle, pak si rozjetý peloton musí dát pozor na zpomalovací retardér. Mezi třetím a druhým kilometrem přichází nejdůležitější část dojezdu – nejprve pravoúhlá zatáčka na pravou a posléze téměř dokonalá vracečka na levou ruku.
Poslední lehká změna směru přichází 1500 metrů před cílem, pak už je to přímo za nosem až do cíle. I když – Route de Lyon kopíruje břeh řeky Saône, která zrovna v této části města tvoří oblouk. Přestože už tedy čistě technicky není na trase žádná křižovatka nebo zatáčka, cílová rovinka se neustále lehce stáčí na pravou stranu, což bude v podobě dojezdu jistě hrát roli.
Do Chalon sur Saône se Tour vrací po sedmi letech, tehdy tu triumf slavil Dylan Groenewegen. Ten letos v závodě chybí a tak ho nezopakuje, nizozemská cyklistika však může znovu slavit zásluhou Olava Kooije.
Východofrancouzské město už ale vidělo i úspěch českých barev – v roce 1980 tu vítězství v týmové časovce Tour de l’Avenir slavilo československé mužstvo. Mohl by na něj navázat Pavel Bittner?
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