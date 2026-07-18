Tour ONLINE: Na favority čeká zkouška ve Vogézách. Uhájí Pidcock pozici v horách?

Autor:
  13:27aktualizováno  13:27
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem ve žlutém dresu během desáté etapy Tour de France | foto: Reuters

Čtrnáctá etapa Tour de France zavede peloton zpátky do hor. Jezdci se vydají z Mylhúz na 155 kilometrů dlouhou trasu zakončenou v lyžařském středisku Le Markstein. Cyklisty čeká náročný den ve Vogézách a očekávají se další posuny v celkovém pořadí, profil však opět nahrává i úniku. Závod sledujte v naší podrobné online reportáži od 13:30.

Po startu v Mylhúzách čeká jezdce patnáct kilometrů pozvolného úvodu mezi alsaskými vinicemi. Jedná se o jedinou relativně rovinatou pasáž sobotního dějství, pak už se začne silnice zvedat. Ještě předtím ale přijde už na třináctém kilometru od startu rychlostní prémie.

ONLINE: 14. etapa Tour de France

Celý průběh můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Hned za ní už však následuje nájezd na obávaný Grand Ballon. Kopec první kategorie měří 21 kilometrů a stoupá se na něj ve třech fázích. Úvodní kilometry mají průměrný sklon 6,8 procenta, následuje mírnější pasáž s krátkým sjezdem a závěrečná část se opět zvedne na 7,8 procenta.

Po překonání vrcholu projedou závodníci poprvé cílovým prostorem, načež je technický sjezd navede pod Col du Page – úzkou lesní cestu, která vyvrcholí strmým úsekem o sklonu osmi procent.

Profil 14. etapy Tour de France

Tempo v pelotonu se opět zvýší při druhém průjezdu přes legendární Ballon d’Alsace. Devítikilometrový kopec s pravidelným sklonu 6,9 procenta absolvovali závodníci už v předchozí etapě, tentokrát však následuje technicky náročnější sjezd.

Po něm přijdou na řadu dvě nekategorizovaná stoupání Col du Schirm a Col du Hundsruck. Celkově v sobotu cyklisté nastoupají přes 3800 výškových metrů.

Velké finále se pak odehraje na Col du Haag, které si odbude na Tour premiéru. Měří jedenáct kilometrů s průměrem 7,3 %, ale má velmi nepravidelný sklon a místy se zvedne i nad deset procent.

Trasa 14. etapy Tour de France

Po výjezdu na vrchol čeká jezdce ještě závěrečných šest kilometrů po otevřené náhorní plošině Route des Crêtes, kde může klíčovou roli v boji o cenné sekundy sehrát silný západní vítr.

Do cílového Le Markstein se Tour vrací po třech letech, tehdy tu v předposlední den závodu zvítězil Tadej Pogačar. A Slovinec je hlavním favoritem i tentokrát. Pokud by se však týmy na celkové pořadí rozhodly pošetřit síly, mají velkou šanci znovu i uprchlíci. Etapa by měla sedět třeba Richardu Carapazovi či Valentinu Paret-Peintreovi.

Pozornost se upíná také k Tomu Pidcockovi, který se díky úspěšnému pátečnímu úniku posunul na celkové čtvrté místo. Hned další den tak přichází první prověrka.

Dokáže britský univerzál uhájit svou pozici a jak moc se na něm projeví únava?

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.