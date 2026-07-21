Evenepoel má druhou etapu v řadě. Časovce vládl, Lipowitz po pádu končí

Rozhodne o vítězi jediné individuální časovky této Tour táhlé stoupání na začátku, nebo rovinatý dojezd?
Nebo spíš: budou stačit schopnosti časovkářského mistra světa Evenepoela na nenasytného kanibala Pogačara?
16. etapa Tour de France
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Tak zněla prakticky jediná otázka úvodního dne závěrečného týdne Tour.
A brzy po startu bylo jasné, že duha tentokrát zazáří jasněji než žlutý dres.
Evenepoel od prvních mezičasů dominoval, Slovinec se mu přiblížil nejvíc na sedm sekund. Na posledním mezičasu ztrácel vedoucí muž Tour už 16 sekund a bylo jasné, že v naprosto rovinatém závěru není kde odstup smazat.
V cíli nakonec ztrácel téměř půlminutu, přesto mu zcela jasně patřilo druhé místo. A hned po dojetí uznale gratuloval Evenepoelovi, který tak získal druhý etapový triumf v řadě.
„Je to neuvěřitelné,“ zářil Belgičan. „Byla to moc krásná časovka, k trati přišlo spoustu fanoušků, měl jsem tu navíc celou rodinu. Tadej se na mě od začátku hodně tlačil, musel jsem jet úplně na maximum.“
Vítězství se mu navíc podařilo na národní den Belgie, což se už dlouho žádnému jeho krajanovi nepoštěstilo. „Je to opravdu něco mimořádného,“ pochvaloval si.
Příliš juchat ale nemohl, protože přišel o týmového kolegu Lipowitze. „Je to takové hořkosladké. Doufám, že Lipo bude v pořádku. Moc mě mrzí, že musel odstoupit, bude mi ve třetím týdnu v horách scházet.“
Díky úternímu výkonu má nyní náskok na třetího Isaaka del Tora už dvě minuty a 19 sekund. Mexičan naopak přišel o něco málo z výhody na čtvrtého Paula Seixase, jehož odstup je nyní 20 sekund.
Na páté místo se po Lipowitzově odstoupení posunul Juan Ayuso, tomu se ale časovka příliš nevydařila, a tak si bude muset spíš hlídat záda před týmovým kolegou Mattiasem Skjelmosem, který je nyní jen o necelou minutu zpět.
Zatímco Pavel Bittner i Mathias Vacek pojali časovku spíš odpočinkově, třetí český zástupce na trati Jakub Otruba už dopředu hlásil, že je 16. dějství jedním z jeho cílů. A individuální porovnání s těmi nejlepšími jezdci závodu vyšlo olomouckému rodákovi v dresu Caja Rural výtečně.
Do cíle dorazil na průběžně pátém místě a nejlepší desítku pak dlouho držel. Nakonec si mohl zapsat 28. místo.
Konec dalšího favorita
Šestadvacet kilometrů dlouhá zkouška lemující břeh Ženevského jezera měla po volném dni dokonale prověřit připravenost favoritů na závěrečný týden závodu.
Úvodních deset kilometrů vedlo do táhlého kopce, po kterém následoval sešup zase na úroveň hladiny a pak technický městský dojezd po rovině.
Z první půle startovního pole sedlo toho menu nejlépe Joshi Tarlingovi, který projel tratí rychleji i než jeho kolega z Ineosu Filippo Ganna.
Ten se přitom v úterý řadil k favoritům na vítězství, trať se stoupáním ve třetím týdnu Grand Tour se pro něj ale ukázala příliš náročná. „Bylo to těžké, dal jsem do toho všechno,“ oddechoval pak vyčerpaně v cíli.
Tarling dlouho držel nejlepší čas i přesto, že musel na trati brzdit, aby nesrazil nepozornou skupinku fanoušků, kteří se rozhodli přecházet silnici těsně před jeho průjezdem. Chvíli před tím se zase Kamil Gradek musel vyhýbat volně pobíhajícímu psovi.
Brita v horkém křesle vystřídal až Bruno Armirail, který chtěl zlepšit atmosféru ve Vismě po nešťastném pádu Jonase Vingegaarda.
Jenže proti byl Mattia Cattaneo z Red Bullu, jenž ho překonal o 13 sekund. I Italovi však bylo jasné, že se na čele usazuje jen dočasně.
Jakmile ze startovní rampy v Évian les Bains začali sjíždět jezdci z první desítky celkového pořadí, novými nejlepšími časy se to začalo jen hemžit.
Jako první Itala překonal Skjelmose, Vackův parťák z Lidl-Treku. Skvěle našlápnuto měl také Lipowitz.
Jenže Němec v dresu Red Bullu vjel příliš rychle do prudké zatáčky, kolo se mu smeklo a on zastavil až o obrubník. Vletěl na něj přímo ramenem, takže stačilo pár záběrů, aby bylo jasné, že třetí místo v Paříži neobhájí. S Tour se rozloučil nástupem do sanitky…
Ve stejné zatáčce následně téměř spadl i Pogačar. Na kole ho udržely snad jen prosby od fanoušků, kteří nechtěli smutné scény vidět podruhé během pár minut.
„Už při prohlídce trati jsem tam málem spadl,“ přiznal Slovinec. „Snad bude Florian v pořádku.“
Skjelmoseho čas Pogačar bez potíží překonal, ale na výkon Evenepoela, který mezitím prolétl cílem, nestačil.
„Samozřejmě jsem chtěl zvítězit, ale Remco vyhrál olympiádu, mistrovství světa i mistrovství Evropy, a to všechno v časovce, takže se poráží těžko,“ krčil rameny s úsměvem.
Tour de France
16. etapa (Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains, časovka na 26,1 km)
1. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) 32:19, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) -28, 3. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:04, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -1:16, 5. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -1:21, 6. Cattaneo (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:42, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:29, 68. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:11, 160. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -7:04.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 56:14:18, 2. Evenepoel -4:32, 3. Del Toro -6:51, 4. Seixas -7:11, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -9:22, 6. Skjelmose -10:14, ...49. Vacek -2:19:18, 119. Otruba -3:53:49, 143. Bittner -4:14:38.