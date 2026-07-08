Tour ONLINE: První šance pro sprintery. V marném úniku bojuje jediný závodník

Naposled v roce 2015 a předtím v ročníku 1992 došlo k prvnímu hromadnému dojezdu na Tour až v pátém dějství. Těžko se tak odhaduje, v jakém rozpoložení sprinteři budou a jestli ze sebe stihli oklepat přebytečnou nervozitu.
ONLINE: 5. etapa Tour de France
Sledujeme v podrobné reportáži.
Víc přímočařejší den si ale pro své první vzájemné měření sil přát nemohli. 158 kilometrů pyrenejským podhůřím obsahuje jen 1600 nastoupaných metrů, což dělá středu (vyjma časovek) pátým profilově nejsnadnějším dnem 113. ročníku.
75 % středeční trasy vede po rovině a na cestě z Lannemezan do Pau číhá jediná vrchařská prémie – kilometr dlouhé Cote de Baleix se sklonem 8,8 %. Z něj zbývá už jen 26 kilometrů do cíle, a tak se musí sprinterské týmy připravit na to, že někteří odvážlivci budou chtít vyzkoušet jejich pozornost a pokusí se je v devítiprocentních rampách zaskočit.
Ještě jednu příležitost ke zvrácení průběhu dne nabízí půlkilometrový brdek se šesti procenty dvanáct kilometrů před cílem. Pak už zbývá jen sjezd a rychlý dojezd do Pau.
Ačkoliv se poslední kilometry zdají celkem přímočaré, při bližším zkoumání je středeční dojezd celkem technický.
Těsně před ochrannou pětikilometrovou zónou jsou v rychlém sledu dvě zatáčky, pak následuje kruhový objezd, zúžení a další kruhový objezd. Na metě dvou kilometrů je pak mírná zatáčka na levou ruku a další zúžení. Pod Flamme Rouge se pak zatáčí do pravého úhlu znovu na levou ruku, vzápětí se zase trasa stáčí doprava a následně zpět doleva.
To už zbývá do cíle posledních 500 metrů. Který tým se tak v sérii zatáček a zúžení neudrží pohromadě, už nebude mít příležitost se znovu zformovat.
Taktika a sehranost, ale i jistý cit pro improvizaci proto budou hrát klíčovou roli.
Hlavní favorité dojezdu jsou jasní – Jasper Philipsen, který se může spolehnout na služby exkluzivního „domestika“ Mathieu van der Poela. Pak také Tim Merlier, jehož Quick-Step je na hromadné dojezdy mistr. Olav Kooij chce zase uspět s domácím Decathlonem a Mads Pedersen může dodat lesk svému zelenému trikotu. K ruce mu zcela jistě bude znovu Mathias Vacek, který bude pro české diváky těžko přehlédnutelný díky bílému dresu pro nejlepšího mladého jezdce.
Podobně jako se v úterý předvedl v jedné z hlavních rolí Vacek, se chce ve středu blýsknout také český sprinter v barvách Picnicu Pavel Bittner.
„Nepočítám s tím, že by ten brdek těsně před cílem nějak rozhodil boj pro nás sprintery,“ odhadoval před etapou. „Moc se těším, středa je můj velký cíl. Konečně dostanu šanci ukázat se v tom, co mi opravdu jde. Budu mít dobrou podporu od týmu, tak doufám, že předvedu nějaký hezký výsledek.“
Zvládne v technickém závěru český mladík své přání vyplnit? Sledujte v online reportáži.