Tour ONLINE: Další příležitost pro spurtéry, Otruba je podruhé v řadě v úniku

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  13:28aktualizováno  13:57
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Peloton v 6. etapě Tour de France. | foto: Reuters

Dlouhý úvodní závodní blok pokračuje další rovinatou etapou, kterou by opět měli opanovat sprinteři. V osmém dějství Tour de France čeká na cyklisty náročný technický dojezd v Bergeracu. Kdo se bude radovat z rychlíku tentokrát, sledujte od 13:25 v podrobné online reportáži.

Na peloton čeká mírně zvlněných 180 kilometrů s celkovým převýšením 1150 metrů. Sprinterské týmy by nemělo nic překvapit, na trase totiž leží pouze dvě stoupání nejnižší čtvrté kategorie.

ONLINE: 8. etapa Tour de France

Celý průběh etapy můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Prvním z nich je Côte de Domme (3,7 km s průměrným sklonem 3,3 %), 40 kilometrů před páskou pak jezdci překonají ještě Côte du Buisson-de-Cadouin, které na 2,2 kilometrech drží průměr kolem pěti procent.

Zásadní roli tak místo profilu sehraje to, jak se jezdci vyrovnají s extrémními teplotami kolem 38 stupňů a možným bočním větrem z jihu.

Profil 8. etapy Tour de France

Périgueux naposledy hostilo Starou dámu před dvanácti lety. Tehdy se odtud jela padesátikilometrová časovka, která končila stejně jako sobotní etapa v Bergeracu.

Tentokrát se však bude finišovat na předměstí, organizátoři se tak snažili vyhnout historickém centru. Přesto závěrečné kilometry nevedou po širokých bulvárech a klíčový bude poziční boj při nájezdu do dvou ostrých zatáček. První přichází kilometr před cílem a druhá pouhých 500 metrů před páskou.

Trasa 8. etapy Tour de France

První ryzí hromadný sprint v předchozí zkoušce ovládl Tim Merlier ze Soudal Quick-Stepu.

V páté etapě v Pau sice slavil Olav Kooij, ale finiši předcházel pád i chaos, a hlavní favorité tak jeli de facto bez týmové podpory. V pátek měl naopak nejlepší pozici a jako jediný zformovaný vlak Alpecin pro Jaspera Philipsena, ten však skvělý rozjezd nepřetavil ve vítězství a skončil až pátý.

Rychlost si naopak na Tour přivezli držitel zeleného dresu z roku 2024 Biniam Girmay, Sören Waerenskjold z Uno-X či Max Kanter z Astany.

Zelený dres po triumfu z úniku ve čtvrté etapě stále drží Mads Pedersen z Lidl-Treku, jehož náskok na Girmaye činí aktuálně 59 bodů. Sprinterská prémie leží 55 kilometrů před cílem a bodovací soutěž je po úvodním týdnu možná až nečekaně otevřená.

Český rychlík Pavel Bittner zatím v závěrech nenašel ideální pozici. V Pau skončil šestnáctý, v Bordeaux zůstal zavřený za Pedersenem a finišoval jako jedenáctý. Jeho maximem na Staré dámě tak zůstává loňská čtvrtá příčka.

Bude tomu tak i po sobotní etapě?

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Tour ONLINE: Další příležitost pro spurtéry, Otruba je podruhé v řadě v úniku

Peloton v 6. etapě Tour de France.

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