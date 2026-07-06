Tour ONLINE: Závod míří do Pyrenejí. Únik stále nevznikl, Vacek se připletl do pádu

Se Španělskem se závodníci budou loučit patrně tou nejnepříjemnější etapou dosavadního průběhu 113. ročníku Tour. Těsně před hranicemi je taky čeká zatím nejtěžší výšlap.
ONLINE: Tour de France 2026, 3. etapa
Horskou zkoušku z Granollers do Les Angles sledujeme podrobně.
„Vstup do Pyrenejí pravděpodobně vyzdvihne do popředí nové aktéry. Profil spíše podnítí množství silných uprchlíků, nežli by k ofenzivě nutil ty nejlepší světové vrchaře,“ domnívá se ředitel závodu Christian Prudhomme.
Balík tentokrát odstartuje z města Granollers, které se nachází zhruba 25 kilometrů severovýchodně od Barcelony a jezdí se tu Velká cena Katalánska formule 1. Odsud pojede klikatým údolím takřka neustále na sever. Do cílového horského střediska Les Angles to dělá 196 kilometrů.
Hned počáteční úsek jasně ukazuje, proč by si pondělní výzvu měl podmanit právě nabitý únik. Velkou naději mu dodává stoupání na Côte de Saint Feliu de Codines, kde lze ostrým tempem peloton řádně roztrhat. K vrcholu se jede sedm a půl kilometru s průměrným sklonem čtyř a půl procent. Nic hrozivého, třeba pro sprintery už ale nepříjemný problém.
Po krátkém sjezdu se ve zvlněném terénu pokračuje dál, načež další větší vzrušení přinese až druhá polovina trasy. Nejprve v provincii Girona.
Už s počínajícím výjezdem do kopce zamíří závodníci na sprinterskou prémii u vesničky Campdevánol s řadou vodopádů. A dál se stoupá zhruba třicet kilometrů.
Součástí hodnoceného výšlapu je ale posledních devět, které vedou na Col de Toses, k vrcholu první kategorie. Vítěz zde sebere deset bodů a s jistotou tedy i puntíkatý dres. Průměrný sklon činí šest a půl procenta.
Po prvním výraznějším sjezdu dne cyklisté překonají státní hranice a kvůli vytížení bezpečnostních složek lesními požáry je liduprázdný domov Tour ihned přivítá zahřívacím kopcem Col du Calvaire, s průjezdem v těsné blízkosti španělské exklávy Llívia.
To už půjde o úsek jedenácti kilometrů se čtyřprocentním sklonem. Ne tedy tak vysokým, aby zde došlo k vítěznému nástupu. Ovšem záležet bude hlavně na únavě mezi případnými uprchlíky.
Pakliže do závěru najede více závodníků, po objetí jezera Lac de Matemale pár nepříjemných serpentin před Les Angles vše rozsekne. Cílových 1,7 kilometru nabízí průměrný gradient šesti a půl procent, tedy stejně jako Col de Toses. A to už dá zabrat.
Kdo by si se všemi nástrahami mohl poradit nejlépe?
Rovnou se nabízí jméno aktivního českého závodníka Mathiase Vacka (Trek), který má velkou formu, ale je otázkou, kolik sil mu po víkendu zbylo. Silnými vyzyvateli mohou být borci typu Bena Healyho (EF), Romaina Grégoira (FDJ), Lennert Van Eetvelt (Lotto) či Mathieu van der Poel (Alpecin).
Anebo si i pondělní boj podmaní favorité v celkovém pořadí, které ani není třeba jmenovat. Jen dodejme, že žlutý dres patří Jonasu Vingegaardovi (Visma) o šest sekund před Tadejem Pogačarem z UAE.