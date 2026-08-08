Drtivý útok v závěru vyhoupl Volleringovou do čela Tour, loňská vítězka odstoupila

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  18:50
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Demi Volleringová se raduje z triumfu v osmé etapě Tour de France Femmes. | foto: Manon CruzReuters

Nizozemská cyklistka Demi Volleringová vyhrála předposlední osmou etapu cyklistické Tour de France Femmes a ujala se vedení v průběžném pořadí. Po útoku v posledním prudkém stoupání v Nice dotáhla úspěšný únik až do cíle a ve žlutém dresu vystřídala v sobotu třetí Kasiu Niewiadomou. Před polskou soupeřkou bude v nedělním finále hájit náskok osmi sekund.

Vítězka letošního Gira a šampionka Tour z roku 2023 rozhodla drtivým nástupem šest kilometrů před cílem.

Niewiadomá, jež po pátečním triumfu na ikonickém Mont Ventoux vedla o 15 sekund, s ní v prudké rampě dlouho držela krok, nakonec se ale zlomila.

Demi Volleringová si jede pro vítězství v osmé etapě Tour de France Femmes.

Volleringová si v závěrečném sjezdu a cílové rovince na Promenade des Anglais vypracovala náskok 17 sekund, navíc brala i desetisekundový bonus. Polku ve finiši předstihla i Italka Elisa Longová Borghiniová.

Jedinou českou zástupkyni Nikolu Noskovou potkal necelých 30 kilometrů před koncem v pelotonu pád, do cíle dojela na 126. místě s odstupem rovných 12 minut. V celkovém pořadí figuruje před nedělní 99,2 km dlouhou trasou po okruzích se čtyřmi výjezdy na Col d’Eze na 82. pozici.

Do osmé etapy už nenastoupila obhájkyně prvenství Pauline Ferrandová-Prévotová. Její tým Visma-Lease Bike uvedl, že se francouzská cyklistka ráno necítila dobře a po konzultaci s lékaři ze závodu odstoupila.

Její šance na zopakování triumfu byly prakticky nulové. Po sedmé etapě s premiérovým stoupáním na Mont Ventoux ztrácela olympijská vítězka v jízdě na horských kolech na 14. místě na Niewiadomou čtrnáct a půl minuty.

Tour de France Femmes

8. etapa (171,9 km):

1. Volleringová (Niz.) 4:02:39, 2. Longová Borghiniová (It.), 3. Niewiadomá (Pol.) obě -17, 4. Le Courtová-Pienaarová (Mauric.), 5. Kopecká (Belg.), 6. Wlodarczyková (Pol.) všechny -38, ...126. Nosková (ČR) -12:00.

Průběžné pořadí: 1. Volleringová 28:10:18, 2. Niewiadomá -8, 3. Reusserová (Švýc.) -1:12, 4. Longová Borghiniová -3:05, 5. Niedermaierová (Něm.) -3:54, 6. Kerbaolová (Fr.) -4:34, ...82. Nosková -1:45:23.

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