Nosková šlapala v úniku a je druhá v boji o puntíky, Tour vede nadále Reusserová

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  20:57
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Nikola Nosková (vzadu) v úniku s Loes Adegeestovou na Tour de France Femmes. | foto: Profimedia.cz

Kim Le Courtová-Pienaarová vyhrála ve spurtu osmičlenné skupinky uprchlic šestou etapu cyklistické Tour de France Femmes. Reprezentantka Mauriciu se v závěru prosadila před Cédrine Kerbaolovou a Puck Pieterseovou z Nizozemska.

Před páteční královskou etapou s dojezdem na Mont Ventoux drží vedení v celkovém pořadí Švýcarka Marlen Reusserová.

Třicetiletá Le Courtová dnes musela o úspěch tvrdě bojovat. V úvodu etapy ji potkal pád a kvůli mechanickým problémům musela krátce před posledním dnešním stoupáním měnit kolo. Spolu s Nizozemkou Riejanne Markusovou se ale dokázala dotáhnout na šestici závodnic v úniku a v závěrečném spurtu nenašla přemožitelku. Z etapového vavřínu na Tour se radovala podruhé v kariéře.

Hlavní favoritky na celkové vítězství dojely v první skupině pronásledovatelek s odstupem 28 sekund. Reusserová před páteční klíčovou etapou dál vede o 12 sekund před Nizozemkou Demi Volleringovou.

Jediná česká zástupkyně v pelotonu Nikola Nosková dlouho bojovala v úniku a sbírala body do vrchařského pořadí, v němž drží druhé místo za Pieterseovou. Peloton ji dostihl 67 km před cílem. Nakonec dojela ve skupině s mankem přes 25 minut a byla klasifikována na 107. místě. V průběžném hodnocení figuruje s více než hodinovou ztrátou na 76. pozici.

Závod vyvrcholí v neděli v Nice.

Cyklistický závod žen Tour de France Femmes

6. etapa (153,4 km)

1. Le Courtová-Pienaarová (Mauric.) 4:01:48, 2. Kerbaolová (Fr.), 3. Pieterseová (Niz.), 4. Van Damová (Kan.), 5. Geryová (Fr.), 6. Lippertová (Něm.), ...107. Nosková (ČR) -25:33

Průběžné pořadí: 1. Reusserová (Švýc.) 19:43:34, 2. Volleringová (Niz.) -12, 3. Niewiadomá (Pol.) -1:17, 4. Longová Borghiniová (It.) -2:28, 5. Niedermaierová (Něm.) -2:40, 6. Wlodarczyková -2:54, ...76. Nosková -1:01:12

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