„Je šílené, že se něco takového může stát během největšího cyklistického závodu roku,“ rozčiloval se v televizním rozhovoru druhý Švýcar Schmid. „Nemám slov. Je to extrémně nebezpečné. Ale nakonec vše dopadlo dobře a byl to férový sprint.“

„Bláznivý divák málem zničil celou zábavu,“ komentoval dění ve finiši i expert Dag Otto Lauritzen. „Co to bylo za šíleného chlapa. To je to nejbláznivější, co jsem kdy viděl.“

Aktivista po přeskočení bariéry běžel směrem k cílové kameře, do které ukazoval tričko s nápisem: „Izrael pryč z Tour!“

Na letošní Tour nestartuje ani jeden jezdec z této země, v pelotonu ale nechybí tým Israel-Premier Tech, jehož barvy hájí třeba Michael Woods či Pascal Ackermann.

Demonstrujícího diváka zaznamenali i komentátoři, kteří se v přímém přenosu místo dramatického finiše dvou závodníků začali věnovat právě němu.

„To je šílenec na cílové rovince!“ křičel komentátor norské televize TV 2 Christian Paasche.

Muž ale dlouho po trati pobíhat nemohl, na jeho přítomnost zareagoval jeden z organizátorů, podle deníku Le Parisen manažer dojezdů Stephan Boury. Po chvilce ho chytil a povalil na bariéru.

Diváka následně zatkla policie, podle francouzského deníku aktivista při zatýkání vykřikoval: „Izrael je na Tour, Tour je spoluviníkem.“

Už při dřívějších etapách se na trati objevovaly velké palestinské vlajky s nápisy: „Od řeky k moři, Palestina bude svobodná.“