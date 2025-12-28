Běžci na lyžích Tuž a Černý jsou na úvod Tour de Ski ve čtvrtfinále sprintu

Ve vyřazovacích bojích ve sprintu volnou technikou v Toblachu se na úvod Tour de Ski představí čeští běžci na lyžích Jiří Tuž a Ondřej Černý. Z kvalifikace nepostoupili Michal Novák a Kateřina Janatová. Čtvrtfinále startuje ve 14:15.

Jiří Tuž běží čtvrtfinále sprintu v Davosu. | foto: Profimedia.cz

Tuž s Černým potvrdili roli adeptů na postupovou třicítku, v níž ještě v této sezoně ve sprintech Světového poháru nechyběli. Tuž byl osmnáctý, Černý čtyřiadvacátý. Naopak kvalifikace se vůbec nevydařila Novákovi, jenž obsadil až 71. pozici s odstupem 11 a půl sekundy na nejrychlejšího Nora Johannese Hösflota Klaeba.

Jediné Češce na startu Tour Janatové uniklo čtvrtfinále relativně těsně. Na 33. místě zaostala za postupovou třicítkou o osm desetin sekundy. Kvalifikaci vyhrála Švédka Johanna Hagströmová.

