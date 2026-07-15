Tour ONLINE: Ryzí sprinterská etapa. Peloton zvolnil, v úniku Alaphilippe

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  14:09aktualizováno  14:41
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Peloton Tour de France během 8. etapy. | foto: Reuters

Po dalším náročném dni v kopcích dostávají slovo opět nejrychlejší jezdci v pelotonu. Trasa z lázeňského Vichy do cílového Nevers slibuje ryzí sprinterský souboj, poklidné jedenácté dějství ale může v otevřené krajině nečekaně narušit boční vítr. Celý průběh dalšího pokračování Tour de France sledujte od 14:05 v podrobné online reportáži.

Do historického města Nevers, které se pyšní slavným renesančním Vévodským palácem, se Tour de France vrací po dlouhých 23 letech, naposledy se tady z triumfu v hromadném dojezdu radoval legendární italský spurtér Alessandro Petacchi.

ONLINE: 11. etapa Tour de France

Celý průběh etapy můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Peloton vyráží z věhlasného lázeňského Vichy a čeká na něj 161 kilometrů v údolí řeky Loiry a jejího přítoku Allier. Na trase sice leží dvě stoupání čtvrté kategorie – Côte de Billonnière (1 km s průměrným sklonem 5,8 %) už na 33. kilometru a daleko před finišem, 38 kilometrů před páskou, přijde na řadu i Côte de Billy-Chavannes (1,4 km s průměrem 5 %). Mnohem větší hrozbou bude otevřená krajina, kde hrozí riziko silného bočního větru, který může peloton nadělit.

Profil 11. etapy Tour de France

Závodit se ale bude hned od startu. Rychlostní prémie totiž přichází velmi brzy, tentokrát už na 28. kilometru. Zelený dres stále drží Mads Pedersen z Lidl-Treku, který má náskok 54 bodů na Biniama Girmaye z NSN. Eritrejský vítěz bodovací soutěže z roku 2024 byl v předchozích dojezdech druhý i třetí a ukazuje, že si do Francie přivezl skvělou rychlost.

Třetí je dosavadní vítěz dvou letošních spurtů Tim Merlier, který tak ve středu útočí na vítězný hattrick. V předchozí etapě však ztratil s pelotonem kontakt příliš brzy a v kopcích musel tvrdě bojovat s časovým limitem. Podobně náročný den má v nohách také vítěz páté etapy Olav Kooij z týmu Decathlon nebo německý finišman Max Kanter z Astany.

Trasa 11. etapy Tour de France

Velká pozornost bude opět upřena i na českého rychlíka Pavla Bittnera, který si v osmé etapě do Bergeracu pátým místem vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek na Staré dámě a potvrzuje, že po zranění jeho forma neustále stoupá.

Naopak nejlepším rozjížděcím vlakem se může pyšnit tým Alpecin pro Jaspera Philipsena, ale král předchozích let zatím na ty nejlepší rychlostně nestačí.

Ukáže Merlier třetím triumfem, kdo letos vládne hromadným dojezdům, anebo bude v Nevers slavit další z jeho dravých vyzyvatelů?

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