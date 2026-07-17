Tour ONLINE: Nejdelší etapa ročníku nahrává úniku, míří se na legendární kopec

Zatímco v roce 2023 v Belfortu etapa Tour startovala do lyžařského střediska Le Markstein, kam si tehdy Tadej Pogačar dojel pro vítězství, tentokrát bude historické město s Vaubanovou citadelou hostit velkolepý finiš.
ONLINE: 13. etapa Tour de France
Celý průběh etapy sledujeme v podrobné online reportáži.
Jediná dvousetkilometrová zkouška slibuje velký boj o únik. Prvních 140 kilometrů vede převážně po rovině bez jediného kategorizovaného stoupání, takže se očekává opět vysoký rychlostní průměr. Peloton projede i kolem Mélisey, domovského města Thibauta Pinota, kde je na 138. kilometru připravena sprinterská prémie.
Právě tam začne velké finále. To hlavní je totiž naskládáno do poslední čtvrtiny etapy, kde se silnice začne prudce zvedat. První ze dvou stoupání, Col des Croix (5 km s průměrem 4,8 %), přichází 50 kilometrů před cílem. A po sjezdu se hned začíná stoupat na legendární Ballon d’Alsace, který má v historii Tour speciální místo – v roce 1904 se stal vůbec prvním oficiálním horským stoupáním.
Kopec je dlouhý 8,9 kilometru s pravidelným sklonem kolem sedmi procent. Právě tady by se mělo s největší pravděpodobností rozhodovat o tom, kdo ze skupiny uprchlíků získá etapové vítězství.
Z vrcholu totiž do cílového Belfortu zbývá přesně 30 kilometrů, a případný únik tak před pelotonem potřebuje dostatečný náskok. Nejprve přichází technický sjezd v serpentinách a posledních 18 kilometrů už jen mírně klesá po širokých silnicích až do Belfortu. V samotném dojezdu pak pouhých 450 metrů před finišem přichází důležitá ostrá pravotočivá zatáčka.
Po tropických vedrech navíc na cyklisty v Alsasku čeká výrazná změna počasí – teploty klesnou a hrozí opět i přeháňky. Mokrý a kluzký asfalt tak může sehrát zásadní roli.
Profil nahrává úniku, zejména skvělým časovkářům a tempařům, kteří si po dlouhé rovině dokážou vybudovat pod klíčovými dvěma kopci dostatečný náskok – adeptem může být třeba Filippo Ganna. Stejně tak klasikářům s rychlým finišem jako Michaelu Matthewsovi a především Madsu Pedersenovi z Lidl-Treku, který by mohl mít k ruce opět ve skvělé fazoně jedoucího Mathiase Vacka.
Ukradne si únik páteční etapu, nebo se bude znovu radovat někdo z hlavního pole?