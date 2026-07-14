Tour ONLINE: Tvrdá zkouška na Den dobytí Bastily. Přidá Pogačar další vítězství?

Celkem 166 kilometrů, během kterých musí cyklisté nastoupat 3800 výškových metrů.
Hned sedm vrchařských prémií, druhá polovina neustále nahoru a dolů. A navíc stále platí hrozba před vysokými teplotami!
Po pondělním volném dni tuze náročné menu.
ONLINE: 10. etapa Tour de France
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„Pro všechny vrchaře půjde o dobrou zkoušku,“ tuší šéf klání Christian Prudhomme. „Lyžařské středisko Le Lioran by se mohlo stát dějištěm boje mezi těmi největšími jezdci.“
Nejde sice o žádné alpské vrcholky, náročnost etapy ale spočívá v tom, v jak rychlém sledu stoupání následují. Dva kopce jsou označené jedničkou, jeden dvojkou a zbytek trojkou. Místy jsou i dost strmé, například Col de Pertus, který leží na trase jako předposlední z výšlapů, má na 4,4 kilometrech průměrný sklon 8,5 procent.
Etapa na Tour končila v Le Lioran dvakrát. V roce 2016 tu slavil belgický klasikář Greg van Avermaet, před dvěma roky tu Dán Jonas Vingegaard zdolal ve sprintu Slovince Tadeje Pogačara. Což bylo naposledy, kdy se mu to na Tour podařilo.
Vingegaard bude jistě chtít něco podobného zopakovat, ovšem proti lídrovi UAE Emirates to bude ohromně těžké. Na letošní Tour zatím Slovinec neukázal slabinu, už vyhrál dvě etapy, jednu daroval kolegovi a v celkové klasifikaci vede nad arcirivalem z Vismy o 2:42 minuty.
Třetí je Pogačarův kolega Mexičan Isaac del Toro, jenž má manko 3:27. Čtvrtá příčka patří Belgičanovi Remcu Evenepoelovi z Red Bullu, který má odstup 3:30 minuty. Zázračný francouzský mladík Paul Seixas z Decathlonu je šestý s mankem 3:55.
Nejlepší z trojice Čechů, Mathias Vacek z Lidl-Trek, zaujímá 24. pozici s mankem 16:58 minuty.
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