Tour ONLINE: Tvrdá zkouška na Den dobytí Bastily. Přidá Pogačar další vítězství?

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  13:25aktualizováno  13:25
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Tadej Pogačar ve žlutém trikotu v debatě s Jonasem Vingegaardem před startem osmé etapy Tour de France. | foto: Reuters

Vždycky jde o speciální den. Čtrnáctého července si Francie připomíná dobytí Bastily. K oslavám se připojují i organizátoři cyklistické Tour de France a zpravidla si připraví pořádně těžkou zkoušku. Nejinak je tomu i tentokrát, desátá etapa ukrývá jeden kopec za druhým a rozdat by si to mohli největší favorité v čele s Tadejem Pogačarem. Jak dopadne? Sledujte od 13.25 hodin v podrobné online reportáži.

Celkem 166 kilometrů, během kterých musí cyklisté nastoupat 3800 výškových metrů.

Hned sedm vrchařských prémií, druhá polovina neustále nahoru a dolů. A navíc stále platí hrozba před vysokými teplotami!

Po pondělním volném dni tuze náročné menu.

ONLINE: 10. etapa Tour de France

podrobná reportáž

„Pro všechny vrchaře půjde o dobrou zkoušku,“ tuší šéf klání Christian Prudhomme. „Lyžařské středisko Le Lioran by se mohlo stát dějištěm boje mezi těmi největšími jezdci.“

Nejde sice o žádné alpské vrcholky, náročnost etapy ale spočívá v tom, v jak rychlém sledu stoupání následují. Dva kopce jsou označené jedničkou, jeden dvojkou a zbytek trojkou. Místy jsou i dost strmé, například Col de Pertus, který leží na trase jako předposlední z výšlapů, má na 4,4 kilometrech průměrný sklon 8,5 procent.

Profil 10. etapy Tour de France

Etapa na Tour končila v Le Lioran dvakrát. V roce 2016 tu slavil belgický klasikář Greg van Avermaet, před dvěma roky tu Dán Jonas Vingegaard zdolal ve sprintu Slovince Tadeje Pogačara. Což bylo naposledy, kdy se mu to na Tour podařilo.

Vingegaard bude jistě chtít něco podobného zopakovat, ovšem proti lídrovi UAE Emirates to bude ohromně těžké. Na letošní Tour zatím Slovinec neukázal slabinu, už vyhrál dvě etapy, jednu daroval kolegovi a v celkové klasifikaci vede nad arcirivalem z Vismy o 2:42 minuty.

Trasa 10. etapy Tour de France

Třetí je Pogačarův kolega Mexičan Isaac del Toro, jenž má manko 3:27. Čtvrtá příčka patří Belgičanovi Remcu Evenepoelovi z Red Bullu, který má odstup 3:30 minuty. Zázračný francouzský mladík Paul Seixas z Decathlonu je šestý s mankem 3:55.

Nejlepší z trojice Čechů, Mathias Vacek z Lidl-Trek, zaujímá 24. pozici s mankem 16:58 minuty.

Jak dějství dopadne?

Sledujte online.

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