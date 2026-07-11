Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

„Během sobotního programu Alpe Adria International Motorcycle Championship došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě dvou jezdců. Navzdory okamžitému lékařskému zásahu jeden z jezdců svým zraněním na místě podlehl. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, ani jeho život se bohužel nepodařilo zachránit,“ uvedl ředitel komunikace okruhu Petr Boháč.
Jménem pořadatelů vyjádřil soustrast rodinám a doplnil, že podrobnější informace nebudou organizátoři uvádět.
Policejní mluvčí Andrea Cejnková doplnila, že oba závodníci byli cizinci. „Podle prvotních informací měl třiatřicetiletý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil čtyřiačtyřicetiletý jezdec, také cizinec. První závodník utrpěl natolik vážná zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedl. Okolnosti nehody policisté zjišťují.
Závody Alpe Adria začaly na Masarykově okruhu v pátek a měly pokračovat do neděle. Program byl ale kvůli tragédii ukončen.